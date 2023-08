Jake Paul egynhangú döntéssel diadalmaskodott Nate Diaz felett, és ezzel visszatért a győzelmi útra. A "The Problem Child" az ötödik menetben padlóztatta Diazt, majd túlélte a UFC-legenda késői rohamát, és 97-92, 98-91 és 98-91-es pontozással nyerni tudott.

Már az első menetben úgy tűnt, hogy a küzdelemnek vége lehet, mielőtt még elkezdődött volna. Paul korán megingatta Diazt, majd egy sor olyan ütést zúdított rá, amely a küzdősportok ikonját a kötelek közé szorította, miközben kétségbeesetten próbálta túlélni a debütálását bokszban. Az MMA-sztárnak sikerült megőriznie az egyensúlyát, de az első három percben semmi érdemlegeset nem tudott felmutatni. A második menet sokkal jobb volt Diaz számára, Paulnak még mindig megvoltak a remek ütései, de sokkal kevésbé volt számára kényelmes a menet, hiszen a 38 éves ellenfele elkezdte megnehezíteni a dolgát. A YouTuberből lett bokszoló továbbra is szép ütéseket vitt be. Amatőr stílusa ellenére Diaznak időnként sikeresek voltak az ellentámadásai, de nem volt bennük ugyanaz a csattanó, és ellenfele nem látszott zavartnak. Conor McGregor riválisa a negyedik menetben kezdett igazán magára találni. Diaz könyörtelenül támadott, és Paul a küzdelem során először kezdett kissé fáradtnak tűnni.

Paul az ötödik menetben válaszolt is, amikor egy tiszta balhoroggal elkapta Diazt, amivel padlóra küldte. A 26 éves bunyós szerette volna lezárni a meccset, de nem tudta. Paul a hatodik menetben megmutatta, hogy bokszolóként egyre érettebbé válik, mivel tiszta ütéseket vitt be, és nem volt rohant előre meggondolatlanul, hogy lezárja a csatát. Küzdelmes néhány perc következett, mivel Diaz a hetedik menetet sikerrel vívta meg, mivel sok ütést szórt, Paulnak védekeznie kellett, bár ezek nem okoztak akkora gondot. A UFC-legenda úgy tűnt, hogy először nyer egymás után több menetet is, mivel a nyolcadikban is jó tempót diktált, és úgy tűnt, hogy a fáradó Paul bajban van. A kilencedik menetben először Paul, majd Diaz kerekedett a másik fölé.

Paul túlélte Diaz utolsó rohamát, és jól nézett ki a tizedik menet nagy részében, amely azzal ért véget, hogy a UFC rajongók kedvence úgy tett, mintha guillotine fojtásba fogta volna Paul fejét. A mérkőzés utáni interjúja során Paul visszavágót kért, de most MMA-ban, és Diaz nyitottnak tűnt az ötletre, miután korábban egy 10 millió dolláros ajánlatot kapott.

