Ryan Garciát egy évre felfüggesztik, és kötelezik, hogy fizesse vissza a garantált pénztárcapénzét, valamint a Devin Haney elleni április 20-i győzelmét no contestre változtatták, jelentette be csütörtökön New York állam atlétikai bizottsága.

A 25 éves Garcia emellett 10 000 dolláros pénzbüntetést is kapott. Garcia két pozitív tesztet mutatott be a tiltott teljesítményfokozó anyagra, az ostarine-ra a mérkőzés napján és egy nappal előtte. A "B" minta is pozitív lett. Míg Garcia rendületlenül állította, hogy nem fogyasztott tudatosan semmilyen PED-et, a WBC kisváltósúlyú bajnok Haney vitatta ezt az állítást, és elmondta, hogy nem emlékszik arra, hogy valaha is olyan keményen megütötték volna, mint Garcia azon a mérkőzésen a New York-i Brooklynban található Barclays Centerben.

Garcia már az első menetben két balhoroggal megrázta Haneyt, majd háromszor is padlóra küldte őt, mielőtt többségi döntéssel győzött. Haney rekordja 31-0-ra áll vissza sértetlenül.

Garcia felfüggesztése április 20-ig szól, és határozatlan idejű felfüggesztésnek minősül, mivel a felfüggesztés teljes időtartama alatt szúrópróbaszerűen drogvizsgálatnak kell alávetni a világ doppingellenes ügynökségének akkreditált laboratóriumában Salt Lake Cityben. A 10 000 dolláros bírsággal a New York Állami Atlétikai Bizottság tartozik, és 1,2 millió dollár garantált pénztárcapénzt kell visszaadnia Garcia promóterének, Oscar De La Hoya Golden Boy Promotions-ának. Úgy tudni, hogy Haney ennek a pénznek egy meg nem nevezett százalékát kapja meg.

Haney felkészülési tanácsadója és a BALCO hírhedt alakja, Victor Conte a következőket mondta: „Garcia bejelentése, miszerint visszavonul, egy érdekes csavart ad a felfüggesztési időszak alatti tesztelési mandátumhoz. Azért vonul vissza, hogy elkerülje a drogteszteket? Ha nem tesztel, akkor nem tartja be a szabályokat, igaz? Úgy tűnik, senki sem tudja a választ, de ez egy nagyon fontos kérdés. Nekem úgy tűnik, hogy ha [nem] ugrik át a tesztelés akadályain, akkor nem érdemli meg a licencet. A legfontosabb része ennek az, hogy szúrópróbaszerűen kell tesztelni.”

Garcia csütörtökön X-fiókján közzétett bejegyzésében megismételte visszavonulással kapcsolatos fenyegetését. Haney az X-en is posztolt, megköszönve a bizottságnak, hogy "helyesen cselekedett" és "helyes döntést hozott", majd jelezte, hogy ő is egy éves szünetet tart. „Egy év múlva visszatérek. Már minden övem megvolt. Mostantól olyan súlyban küzdök, amilyenben csak akarok".

Fotó: Golden Boy Boxing