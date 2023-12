Devin Haney egy súlycsoporttal feljebb lép, hogy a hétvégén Regis Prograis WBC kisváltósúlyú világbajnoki címéért szálljon ringbe, és a szurkolók örömmel látják, hogy a súlyát kényelmesebben hozta.

A 25 éves bunyós George Kambosos Jr. elleni győzelmével lett vitathatatlan bajnok könnyűsúlyban, a visszavágót is behúzta, ezt követően következett az ukrán nagyágyú, Vaszilij Lomachenko, aki ellen sikeresen megvédte a négy övét. Haney egyre kimerültebbnek tűnt az említett mérkőzések mérlegelésén, és mindig utalt arra, hogy a feljebb lépés nincs messze. Miután pontozással legyőzte "Lomát", ezt meg is tette.

WE HAVE A FIGHT!@Realdevinhaney & @RPrograis both inside the 140 limit!



WBC World Super Lightweight Title#HaneyPrograis live on @DAZNBoxing PPV & DAZN pic.twitter.com/sh853NZAsR — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 8, 2023

Eddig a WBC övét - amelyet most Shakur Stevenson birtokol – adta le, de a többivel is ez a terve. Ahogy a közösségi médiában számos hozzászólás is hangot adott, a korábban vitathatatlan könnyűsúlyú bajnok sokkal egészségesebbnek tűnik a mérlegen ebben az új divízióban.

„Egyértelmű különbség" - mondta egy rajongó, mások pedig egyetértettek azzal, hogy a fizikuma lenyűgözően nézett ki anélkül, hogy teljesen kimerültnek tűnt volna. A plusz kilókat látva sokan már a 147 fontos váltósúlyú debütálását sem tartják olyan távolinak, és ezt maga Haney is megerősítette, hogy a jövőben várhatóan feljebb fog lépni. Sőt, néhány rajongó most is úgy látja, hogy Haney még ezzel a súlyhozatallal is sokat dolgozott.

Mielőtt bármi ilyesmi szóba jöhetne, Prograis vár rá, aki fel van tüzelve. A páros több mint három percig nézett farkasszemet egymással, a bajnok feltűnően felpörgött, a higgadtabb Haney pedig azt ismételgette, hogy "ez az én övem, ez az én övem". Bár a verbális ütések szórakoztatóak voltak, a rajongók szombat este San Franciscóban láthatják majd az igazit.

THE FULL FINAL FACE-OFF @Realdevinhaney vs @RPrograis is TOMORROW NIGHT!



For the WBC World Super Lightweight Championship #HaneyPrograis live on @DAZNBoxing PPV & DAZN pic.twitter.com/wCaifAFZxb — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 8, 2023

Borítókép: Ezra Shaw/Getty Images