Devin Haney hallotta, ahogy a hangos fújolás visszhangzik az MGM Grand Garden Arénában, miután kihirdették a Vaszilij Lomacsenko elleni szombat esti győzelmét.

A veretlen, vitathatatlan könnyűsúlyú bajnok sokkal inkább a bírók véleménye miatt aggódott a címmérkőzésükön. Dave Moretti szerint Haney nyolc menetet nyert (116-112), míg Tim Cheatham (115-113) és David Sutherland (115-113) egyenként hét menetet értékelt az IBF, a WBA, a WBC és a WBO bajnokának.

Haney érthető módon úgy véli, hogy az a tény, hogy egyik bíró sem értékelte Lomachenko javára a meccset, minden bizonyíték arra, hogy ő nyert.

„A nap végén az emberek azt mondanak, amit akarnak. A bírók egyhangú döntést hoztak, és csak ez számít, a bírók. És minden bíró egy véleményen volt, amikor a döntés megszületett, így miénk lett a győzelem” – mondta Haney.

Bár a szoros küzdelemben több olyan menet is volt, amit bármelyik bunyós javára lehetett volna pontozni, a 78 éves Moretti sok kritikát kapott, mert Lomachenkónak csak négy menetet ítélt. Moretti az utolsó kilenc menetből hetet pontozott Haney javára. Morettinál még a 10. menetet is Haney nyerte, ami egy erős menet volt Lomachenko számára. Cheatham és Sutherland is Lomachenko javára értékelte a 10. menetet. Haney mindhárom pontozólapon megnyerte a 12. menetet. Ha Cheatham és Sutherland az utolsó menetet az ukrán Lomachenko javára értékelte volna, akkor a két bíró 114-114-es pontozással egyenlített volna, és a hivatalos eredmény többségi döntetlen lett volna.

A 24 éves Haney a mérkőzés során nem gondolta, hogy a 12. menetet is meg kell nyernie ahhoz, hogy győztesnek nyilvánítsák.

„Nem, nem feltétlenül éreztem. Tudtam, hogy szoros volt a meccs, de minden menetet meg akartam nyerni. Nem csak a 12. menetben éreztem úgy, hogy hajtanom kell.”

Nem meglepő módon Lomachenko azt állította, hogy ő volt az, aki többet tett a győzelemért. Nem árulta el, hogy szerinte mi lett volna a Moretti, Cheatham és Sutherland leadott pontozásnál megfelelőbb, de a három kategóriás bajnok meglepődött, amikor Haney-t hirdették ki győztesnek.







