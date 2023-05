A Haney vs. Lomachenko mérkőzésre a nevadai Las Vegasban található MGM Grand Garden Arénában került sor. Egyhangú pontozással nyert Devin Haney. A pontozás 116-112, 115-1113 és 115-113 volt Haney javára.

A várva várt főmérkőzésen a súlycsoport két legjobb bokszolója csapott össze könnyűsúlyban, amikor Devin "The Dream" Haney szerette volna megvédeni vitathatatlant koronáját a három súlycsoportban világbajnok ukrán Vasiliy Lomachenko ellen.

Haney először küzdött az Egyesült Államokban, mióta tavaly kétszer is legyőzte Ausztráliában George Kambosos Jr-t, amikor is megszerezte és megvédte a vitathatatlan bajnoki címet. A 24 éves harcos négy bajnoki címének történelmi jelentőségű megvédésére készül befogadott szülővárosa közönsége előtt. Lomachenko kétszeres olimpiai aranyérmes és korábbi három súlycsoportos világbajnok, akit széles körben a világ egyik legjobb fontonkénti bunyósának tartanak. A 35 éves ukránt hősként tartanak számon, miután 11 hónapos szünetet iktatott be karrierjébe, hogy hazája területvédelmi zászlóaljában szolgáljon.

Az első menetben Haney nyomott Lomachenko ellen, és sakkjátszma alakult ki kettejük között. Lomachenko a menet utolsó pillanataiban kezdte csökkenteni a távolságot. Haney a második menetben jól döfködött. Lomachenko testét találta el többször is. Lomachenko kombinációkkal vágott vissza, és erősen zárt. A harmadik menetben Haney jab-je végezte a legtöbb munkát, egészen az utolsó percig, amikor Lomachenko elkezdett szolid ütéseket bevinni. A negyedik menetben mindkettőjüknek megvoltak a maga pillanatai, de Haney jól bokszolt a hátulról.

Az ötödik menetben Haney szolid ütéseket vitt be a testre. Lomachenko végül elkezdett komolyabb ütéseket is bevinni. A hatodik menetben Haney továbbra is a testre ment. Minden alkalommal, amikor Lomachenko elkezdett ütni, Haney lefogta őt, hogy megállítsa az akciót. A hetedik menetben Lomachenko tűnt úgy, hogy előnyben van, de nagyon szoros volt, mivel mindketten sokat ütöttek. A nyolcadik menet ismét szorosra sikeredett, mindkettőjüknek voltak pillanatai. A kilencedik menetben Lomachenko ütései voltak a kapósabbak.

A tizedik menetben egy ütéskombináció úgy tűnt, hogy megrázza Haneyt. Lomachenko a menet folyamán egyre több ütést mért Haneyre. A tizenegyedik menetben Lomachenko súlyos horogütéseket mért Haneyre. Több ütés is érte Haneyt. Lomachenko ekkor nagyon ment előre, Haney nem is tudott nagyon válaszolni ezekre. A tizenkettedik és egyben utolsó menetben Lomachenko nyomott, ment előre, és megpróbálta lenyomni Haneyt, akinek voltak pillanatai, de Lomachenkónak is.

