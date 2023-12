Devin Haney már mindent tudhat annak ellenére, hogy mindössze 25 évesen már mindent elért az ökölvívásban, többek között vitathatatlan könnyűsúlyú bajnok lett, és megvédte a címét minden idők egyik legnagyobbja, Vaszilij Lomacsenko ellen.

Kapja az elismerést, bár azt gyakran egy "de" kíséri. Sok szurkoló volt, aki szerint Lomachenko megérdemelte volna a győzelmet. Voltak bunyósok, köztük Regis Prograis, akik szerint Haney-nek nincs ütőereje, és 140 fontban ki lenne szolgáltatva. Haney-nek nincs elég álla ahhoz, hogy az új súlyban is megállja a helyét.

Most mit fognak mondani? Hiszen Haney nem csak Prograis-t győzte le egyhangú pontozással szombaton a Chase Centerben, a Golden State Warriors otthonában. Eldobta, szétszedte, és időnként egyenesen ostobává tette Prograis-t egy mesteri teljesítményt nyújtva, hogy kisválósúlyú debütálásán két kategóriában is bajnok legyen.

„Teljes értékű bunyós vagyok, de mindig fognak valamit mondani" - mondta Haney az ESPN-nek a mérkőzés után. "Először azt mondták, hogy nem tudom megtölteni egy stadiont. Lásd, sikerült. Nincs erőm. Ringbe léptem és korán leütöttem, többször is megsebeztem. Most mit fognak mondani?”

Haney kétségtelenül a sportág egyik legjobb bunyósa. Az ESPN a 7. helyre rangsorolta a mérkőzés előtt, és ez a teljesítménye után biztosan feljebb lép ezen a listán. És a sztárereje? Szintén felfelé ível. Eddie Hearn promóter felidézte, hogy Haney-nek azt mondta, hogy nagyjából 7000 jegy eladására számít. Ezt a mennyiséget több mint megduplázták (16 ezer), és a Haney-párti közönség láthatta a San Franciscó-i születésű versenyzőt, aki karrierje legjobb teljesítményét nyújtotta. Már most is rengeteg embert megmozgat, és innentől kezdve olyan táncpartnerekre van szüksége, akik szintén sztártársak, hogy tovább építse a karrierjét. Lomachenko felismerhető név a bokszban. Prograis is az, kisebb mértékben.

Kik is az igazi sztárok? Kisváltósúlyúak között ott van, Teofimo Lopez Jr. és Ryan Garcia. Gervonta "Tank" Davis nevét is ide sorolhatjuk, aki 2021 júniusában 140 fontban küzdött, de jelenleg 135-ben mozog.

„Tank nem akar harcolni velem, ha másképp lenne már megpróbálta volna összehozni, de inkább hátráltatja az egészet. Ha tényleg harcolni akarna velem, akkor azt csinálná. Ez egy nagy meccs, a bokszban az egyik legjobb. De ő csak lekicsinyelte a párharcot. Ahogy már sokszor mondtam, mindent mond, csak azt nem, hogy 'bunyózzunk'".



Azzal a plusz kilókkal, amivel az új divíziójában dolgozhatott, Haney azt mondta, hogy jobban érzi magát, mint valaha, nem pedig kimerültnek és súlyfogyottnak. A 147 fontot is látja maga előtt, talán már jövőre is. De a legnagyobb meccseket jelenleg 140-ben vívja, ahol innentől kezdve WBC bajnok.

„A legnagyobb, legjobb meccseket akarom. Ha meg tudjuk valósítani a Teofimo Lopez ellen mérkőzést, akkor van értelme. Ahogy mondtam, a legnagyobb meccseket akarom a legtöbb pénzért.”

És akkor ott van Garcia, aki a múlt héten visszatért 140-be és győzött Oscar Duarte ellen. Garcia sebezhetőnek tűnt a mérkőzés során, de ismét megmutatta a gyorsaságát és erejét.

„Évekig hajszoltuk a Ryan Garcia elleni meccset" - mondta Hearn. "Senki sem akart Devin Haney ellen bokszolni, és mindenki azt a kifogást használta: 'Nem elég nagy meccs. Senki sem tudja, hogy ki ő.' ... Ha túl jó vagy, csak úgy tudod elcsábítani az embereket, ha azért fizetnek, hogy megverjenek. Eladta a jegyeket egy olyan városban, ahol két évtizede nem volt boksz."

Mikor volt utoljára jelentős boksz San Franciscóban? 2001-ben, amikor Floyd Mayweather és Manny Pacquiao külön mérkőzéseket vívott az HBO dupla adásában. Ez még azelőtt volt, hogy mindkét bunyósból hatalmas sztárok lettek volna.

Borítókép: Ezra Shaw/Getty Images