Devin Haney lemond minden könnyűsúlyú övéről a Regis Prograis elleni WBC kisváltósúlyú bajnoki csatája előtt. Ezzel biztossá vált, hogy hivatalosan is befejezte a könnyűsúlyú korszakát.

A BoxingScene.com megerősítette, hogy a veretlen bajnok lemondott a súlycsoportban hátralévő összes címéről, hogy feljebb lépjen és ott próbáljon maradandót alkotni. Haney tájékoztatta az ESPN.com Mike Coppingert arról a döntéséről, hogy lemond a tavaly júniusban megszerzett WBA, IBF és WBO címekről.

Haney december 9-én a WBC övért száll harcba, ahol Regis Prograis ellen lép ringbe a Chase Centerben, szülőhelyén, a kaliforniai San Franciscóban.

Haney úgy tűnt, hogy csak kipróbálja magát egy nagyobb súlycsoportban, de végül a végleges váltás mellett döntött. A szankciós szervek a nyár elején kezdték el piszkálni a 25 éves harcost a jövőbeli címvédéseiről. Elsőként a WBO jelentkezett, akik megnézték, hogy Haney feljebb lépne-e, hogy esetleg kihívja a WBO királyát, Teofimo Lopezt. Haney ezután a WBC-nél állt rajthoz, amely kötelező címvédést rendelt el a veretlen Shakur Stevenson ellen. Haney tájékoztatta a WBC-t arról a döntéséről, hogy inkább a kisváltósúlyú bajnoki címért száll ringbe, ekkor leminősítették "szünetelő bajnokká" könnyűsúlyban. Stevenson november 16-án a Las Vegas-i T-Mobile Arénában, Edwin De Los Santos ellen, egyhangú pontozásos győzelemmel nyerte meg a WBC könnyűsúlyú betöltetlen övét.

Más mandátumot még nem rendeltek el, de Haney úgy döntött, inkább elengedik az öveket, mintsem hogy a testületek egyenként szedjék el tőle. Több helyen is arról számoltak be, hogy a korábbi címvédők, George Kambosos és Lomachenko tárgyalásokat folytatnak, hogy megküzdjenek a most megüresedő övekért. Kambosos a 2021 novemberben megosztott döntéssel legyőzte Lopezt, és ezzel megszerezte a WBA, az IBF és a WBO bajnoki címeket, amelyet tavaly júniusban Melbourne-ben elvesztett Haney ellen a vitathatatlan bajnoki címért folytatott küzdelemben. Kambosos a tavaly októberi visszavágójukon kikapott Haneytől.

Kambosos egy Maxi Hughes elleni pontozásos győzelemmel tért vissza. Július 22-i összecsapásuk az IBF könnyűsúlyú ranglistájának második helyéért zajlott. Most ő a legmagasabbra értékelt elérhető harcos, miután az argentin Gustavo Lemos kiesett a ranglistáról, miután csúnyán elmaradt a súlyától egy tervezett, de végül törölt mérkőzésen. Lomachecko lett ennek a fejleménynek a haszonélvezője. Az ukrán balkezes az IBF-nél a harmadik, a WBO-nál pedig az első helyen áll.

Borítókép: Getty Images