Terence Crawford pokoli karriert futott be. Az a fajta, amely végül a Hírességek Csarnokába kerülhet, ha minden eldőlt. Nem számít, milyen súlycsoportban, Crawfordnak sikerült világbajnoki címet szereznie, és hosszú időn keresztül uralkodnia az adott divízióban.

A közmondásos torta, amely a karrierjét képviseli, réteges és jó mázas. Július 29-én, Errol Spence Jr. ellen azonban Crawfordnak lehetősége lesz arra, hogy egy utolsó hozzávalóval tegye tökéletessé karrierjét.

„Ez mindent jelent. Ez lesz a cseresznye a karrierem tetején” - mondta Crawford egy nemrégiben tartott sajtótájékoztatón.

Spence persze csak egy újabb lépcsőfoka annak, amire Crawford a legjobban vágyik, a boksztörténelemre és a halhatatlanságra. A jelenlegi IBF, WBA és WBC váltósúlyú címvédő legyőzése olyan dicséretekkel jár, amilyenekre Crawford már régóta vágyik. Miután a 35 éves bunyós 2018-ban hivatalosan is súlycsoportot váltott, először Jeff Hornt vette célba és meg is szerezte a világbajnoki címet. Bár alig várta, hogy a divízió bármelyik nagy nevével megmérkőzhessen, Crawford szemtelenül Spence hátára tette a célt. A nyilvánosság előtti folyamatos dühöngés, párosulva azzal, hogy Crawford többször is leszólta őt, abszolút nem vezetett sehova.

Már jóval több mint öt éve, hogy Crawford beletaposott a divízióba. Bár feleleveníthetné a régi sebeket, és elgondolkodhatna azon, hogy miért tartott hihetetlenül sokáig az összecsapásuk, de mindez már lényegtelen. Szombat este minden a tét, Crawford egyszerűen alig várja, hogy az első ütést Spence irányába küldje.

„Már régóta vártam erre a pillanatra. Alig várom a szombatot, hogy bevethessem magam.”

