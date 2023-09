Jermell Charlo mindig is felfigyelt Canelo Alvarez aurájára. Könnyű észrevenni. Az elmúlt fél évtized nagy részében a mexikói sztárra úgy tekintettek, mint a boksz arca. A szurkolók gyakran megtöltik az arénákat, hogy láthassák őt bokszolni. Az ellenfelei általában hálásak a lehetőségért. Természetesen meglepetést akarnak okozni, de ha figyelembe vesszük, hogy milyen életre szóló pénzeket vihetnek haza, akkor már az is elég, ha Alvarezzel kell megmérkőzniük.

Charlo már most is gazdag. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne izgatott a gigantikus fizetés miatt, amit most szombat este kaphat.

Charlo anyagilag elégedett, ez nem jelenti azt, hogy kész meghajolni Alvarez előtt. Amint megszólal a gong, a houstoni születésű férfi mindent megtesz majd azért, hogy letépje Alvarez fejét.

„Nem fogok ott állni és a seggedet nyalni, csak azért mert nagyszerű vagy. Bunyózni akarok” - mondta Charlo a riportereknek.

Charlo többnyire visszafogott és halk szavú volt. A két súlycsoporttal feljebb lépve a szókimondó sztár otthon érzi magát. Élvezi, hogy nem kell a testét kínoznia. Ami a meccset illeti, Charlo nem bánja, hogy ő az esélytelenebb.

Az önbizalma egyértelmű, mint a nap. Olyannyira, hogy Charlo el sem tudja képzelni azt a világot, amikor kikap. Charlo megtiszteltetésnek veszi azt a helyzetet, amiben van. Alvarez nagyszerű bunyós, egy bajnok és ikon. Összességében nincs más, akivel szívesebben osztozna a ringben.

„A nap végén megadok Canelónak minden tiszteletet, amit megérdemel. Ő egy szupersztár az egész világon a bokszon kívül is. Fantasztikus dolgokat tett a hazájáért, és jó rajongótábora van."

