Tyson 50-6-os profi rekorddal vonult vissza, míg Fury 31-0-1-es mérleggel áll. Bob Arum kifejtette véleményét arról, hogyan alakulna egy álommérkőzés a bokszikonok, Mike Tyson és Tyson Fury között.

Tyson 1987 és 1990 között vitathatatlan nehézsúlyú bajnokként uralkodott, míg a jelenlegi WBC címvédő Fury korábban a WBA, WBO, IBF és IBO öveket is birtokolta. Az 55 éves Tyson 2005-ben vonult vissza, de azóta bemutató mérkőzéseken ringbe lépett – legutóbb Roy Jones Jr. ellen harcolt.

Az amerikai Tyson 50-6-os profi mérleggel vonult vissza, 44 kiütéses győzelemmel és öt KO-val elszenvedett vereséggel. A brit Fury rekordja 31-0-1, ebből 22-szer idő előtt állította meg az ellenfelét.

„Fury egy híres nehézsúlyúról, Mike Tysonról kapta a nevét. Tudod, a bokszrajongók szeretik a mitikus párosításokat... Ha valaha is látnánk egy csúcsformában lévő Tyson Fury-Mike Tyson meccset, hogyan alakulna? Nos, nem lenne túl szoros. Fury legyőzné őt, túl nagydarab hozzá. Mit tenne Mike Tyson, felugrana és úgy próbálná megütni Furyt? A nehézsúlyúak ma már olyan magasak és mozgékonyak, amire korábban nem volt példa. Mindig is úgy éreztem, hogy ha Mike Tyson ringbe szállna George Foremannel, aki magasabb volt, de nem olyan magas, mint Tyson Fury, akkor Foreman egyszerűen lecsapna Tysonra és kiütné. És ezt George is így gondolta! Mindig is a nyomában volt, ekkor tért vissza 10 év kihagyás után [1987-ben] -, hogy harcoljon Mike Tysonnal. Én pedig úgy gondoltam, hogy ez egy könnyű meccs lesz Foreman számára” – mondta Fury amerikai promótere, Arum a talkSPORT-nak.

