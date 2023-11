Anthony Joshua örömmel fogadta a harcias szavakat, amelyeket Otto Wallin intézett hozzá a sajtótájékoztató utáni heves, de profi összecsapásuk során.

Mindkét bokszoló viszonylag szívélyesen viselkedett a nyitó sajtótájékoztatón, amelyen hivatalosan is bejelentették a december 23-i "Day of Reckoning" szuperkártyát, amelynek társfőszereplői lesznek a szaúd-arábiai Rijádban.

A svéd Wallin lényegesen többet tudott mondani a szerdai sajtóértekezletet követő kötelező bámészkodásuk során a londoni OVO Arena Wembleyben.

„Csak sokat beszélt" - mondta Joshua a DAZN-es Todd Grishamnek a sajtótájékoztatót követő platform-exkluzív interjú során. "Azt mondta, hogy meg fog verni, meg ilyenek. A beszéd ócska dolog, ő ezzel csak még nagyobb sírt ás magának. De azért ez jó. Erre van szükségünk, egy kis trash talkra. Ez a díjbirkózás."

A Joshua-Wallin összecsapás egy nyolcmeccses kártyát vezet be, amelyen hat másik nehézsúlyú mérkőzés is szerepel. A sok között szerepel a korábbi nehézsúlyú címvédő Deontay Wilder és Joseph Parker csatája is. Erős spekulációk szerint Joshua és Wilder ütközési pályán van, hogy 2024-ben egyszer - ha nem kétszer - találkozzanak egymással decemberi győzelmeket követően.

Egy ilyen mérkőzés csak egy része Joshua jelenlegi küldetésének, amely a nehézsúlyú trón visszaszerzése. A 34 éves brit elutasítja azokat az állításokat, miszerint a legjobb napjai már a háta mögött vannak, így minden olyan motivációt szívesen fogad, amely egy újabb címmérkőzéshez vezet. Wallin legutóbbi hat mérkőzését megnyerte, ami egy győzelemmel csak tovább növelné Joshua étvágyát.

„Ez nem egy egyestés meccs. Van egy útiterv ellenőrző pontokkal" - hangsúlyozta Joshua. "Ez nem a végcélom, ez az első állomás. December 23-án átadom ezt az üzenetet. Úton leszek a nagyobb és jobb felé 2024-ben. Teljes mértékben erre a küzdelemre koncentrálok. Eltökéltem, hogy győzni fogok és visszatérek a csúcsra.”

