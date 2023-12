Alexander Krassyuk, az IBF, IBO, WBA, WBO nehézsúlyú világbajnok Oleksandr Usyk promótere úgy véli, hogy bokszolójának még legalább három év van hátra a karrierjéből.

Bokszolói pályafutása során Usyk 2018-ban vitathatatlan cirkálósúlyú világbajnok lett. Most pedig egy lépésre van attól, hogy esetleg a nehézsúly vitathatatlan bajnoka legyen. Február 17-én Szaúd-Arábiában Usyk a WBC nehézsúlyú világbajnok Tyson Furyval csap össze. A megállapodáshoz egy kétoldalú visszavágó záradék is kapcsolódik.

36 évesen egyesek azon tűnődnek, hogy Usyk meddig folytatja még a pályafutását. Egyes megfigyelők úgy látják, hogy a Fury elleni kétmeccses sorozat után visszavonul. Krassyuk nem számít arra, hogy ez a forgatókönyv bekövetkezik.

„Most 36 éves, és még három éve van hátra csúcsformában. Az egyetlen kérdés vagy aggodalom, az az egészségi állapota, szóval ez problémát jelenthet. Ha a teste még mindig készen áll a harcra, akkor nem hiszem, hogy abbahagyja. Hadd mondjam el, hogy Oleksandr Usykkal az első profi mérkőzése óta, 2013 óta foglalkozom, és nagyon közel álltunk egymáshoz az elmúlt 10 évben, de ő lélekben egy fiatal srác, aki még sosem érezte meg a visszavonulást, és nem igazán tudja elképzelni, milyen nehéz egy bokszolónak abbahagyni. Épp most emlékeztettem Vitali Klitschkót arra, hogy négy évre visszavonult a boksztól, majd visszatért és megnyerte a WBC-övet. Az ok nem a pénz volt, hanem az, hogy hiányzott neki a sportág. Volt már politikus és üzletember is, de annyira hiányzott neki, és annak ellenére, hogy elmúlt 50 éves, még mindig edz. Kijev polgármesterének még mindig hiányzik, és amikor az ökölvívásról beszélünk, még mindig látom, hogy csillog a szeme” - mondta Krassyuk a Betwaynek.

