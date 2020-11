Deontay Wilder nem veszi figyelembe Floyd Mayweather ajánlatát, hogy segítse őt a felkészülésben.

Magyar idő szerint vasárnap hajnalban ismét összecsapott a WBC nehézsúlyú világbajnoka, Deontay Wilder és kihívója, a brit Tyson Fury. Nem mindennapi mérkőzésnek lehettünk szemtanúi a Las Vegas-i MGM Arénában. A gálán természetesen, most is felvezető mérkőzéssekkel hangolták a nézőket a nagy összecsapásra. Nem meglepő tehát, hogy az első összecsapásokon még alig akadt néző a lelátón.

Floyd még márciusban ajánlotta fel szolgálatait, miután Wilder egy megsemmisítő vereséget szenvedett Tyson Fury ellen, aki megszerezte a WBC nehézsúlyú címét. Mayweathertől megkérdezték, hogy a "Bornz Bombázó" visszaszerezheti-e a címet Fury-től, aki így válaszolt:

"Ha én készítem fel, akkor igen! Megtanítom, hogy kell győznie!" - Érdekesség, hogy Wilder vereségét követően Floyd még Instagram bejegyzésben is őt támogatta: "A szememben még mindig nyerő vagy King!"

Wilder új edző után kutat, miután kirúgta Mark Brelanddelt, amiért bedobta a törölközőt a Fury elleni mérkőzésen. Ennek ellenére úgy érzi, hogy Mayweather ajánlata nem volt őszinte.

"Az a helyzet, hogy eddig bárki ellen harcoltam, Floyd mindig ellenem fogadott. Mark már nincs a csapatomban, így szükségem van egy új edzőre. Korábban nem érdekelték az edzőim, most pedig hirtelen szüksége van rám. Most hirtelen miért? Nincs szükségem senkire. Floyd ezt csak a nyilvánosság kedvéért csinálja. Nem érzem valósnak az érdeklődését, nem tudok úgy a szemébe nézni, hogy azt érzem tényleg törődik velem, és azt akarja látni, hogy nyerek."

Mint ismert Fury már az új ellenfelét keresi, miután Wilder kicsúszott a határidőből, hogy leszögezzék a harmadik összecsapásukat. Ezt követően az amerikai bunyós dühösen elkezdett vádaskodni.

Deontay Wilder a WBC volt nehézsúlyú világbajnoka úgy érzi, hogy a bevonuló jelmeze is hozzájárult ahhoz, hogy elveszítette a Tyson Fury elleni összecsapását. Wildertől megszokott, hogy a bevonulásai során szívesen ölt magára látványos jelmezeket, ezúttal lehet elvetette a sulykot. Watch as heavyweight champion Deontay Wilder makes an epic Ring Walk, ahead of his anticipated rematch with Tyson Fury.