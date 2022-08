A korábbi WBC nehézsúlyú bajnok, Deontay Wilder visszatérésén folyamatosan dolgoznak a háttérben.

Wilder nemrég tért vissza az edzéshez, miután legutóbb kiütéses vereséget szenvedett a WBC jelenlegi bajnokától, Tyson Furytól még tavaly októberben. Wilder társmenedzsere, Shelly Finkel szerint még semmi sincs kőbe vésve, de Wilder visszatérése egyre közelebb, és hamarosan megállapodhatnak a következő ellenfelével.

„Kedden beszéltem vele, nem is lehetne boldogabb. Nagyon jól érzi magát, és most több figyelem övezi, mint valaha. Vegasban edz, és nagyon boldog. Még nem tudjuk pontosan, hol lesz a következő küzdelme, de remélem, hogy a következő héten már bejelenthetjük. Szerintem a jövő héten már meglesz a megállapodás, majd jöhet egy közlemény” - mondta Finkel a The Sunnak.

A viadalra várhatóan ősszel kerül sor. Az ellenfél ismeretlen. Az egyik név, aki szóba került, Robert Helenius, aki legutóbb kiütéses győzelmet aratott Adam Kownacki ellen.

„Frank és én nagyon közel állunk egymáshoz, múltkor pedig meg is kérdezte, hogy gondolunk-e lehetséges ellenfélként Heleniusra, vagy éppen Daniel Duboisra? Azt válaszoltam, hogy igen. De jelenleg ő csak egy név a sok közül, akiket figyelünk.”

Borítókép és fotók: Anthony Geathers/Getty Images