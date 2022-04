A UFC 273 egyértelműen a meglepetések gálája volt, ahol fantasztikus párharcokat lehetett látni. Jung Chan-Sung meglepően nem tudta megnehezíteni egyáltalán Alexander Volkanovski dolgát, aki továbbra is pehelysúlyú bajnok maradt.

Volkanovski fantasztikus iramot diktált a kezdetektől a végéig a 4. helyen álló kihívó, Jung elleni összecsapás során. Eléggé egyoldalúra sikeredett a párharc, ahol a bíró a negyedik menetben beszüntette a találkozót, ezzel megmentve a dél-koreai veteránt.

