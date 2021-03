Hétvégén bomba gálával érkezett a UFC, ahol egyenesen három címmérkőzést is hoztak egy gála alatt, ami nem sűrűn fordul elő. A mai show első címmérkőzésén a harmatsúlyú öv volt a tét, a bajnoki övet birtokló Petr Yan és a ranglista élén szereplő Aljamain Sterling nézett egymással szembe.

Sterling kezdett veszélyesebben, ment előre magabiztosan. Yan inkább a védekezésre koncentrált, majd néha visszatámadott, aminek következtében földre is vitte a kihívót, de megmenekült. Sterling kezdett ismét aktívabban, bár már nem olyan lelkesedéssel. Yan szép lassan ellenfele fölé kerekedett. Sterling már egyre fáradtabb volt ez szemmel látható. Yan pedig nagyon fegyelmezetten védekezett, aminek következtében többször is veszélyesebb támadásokat tudott indítani.

Yan most először kezdett agresszívabban, és már ő is irányított. Sterling egyre nagyobb bajba került, Yan féltérdre kényszerítette ellenfelét, majd egy burtális térdest vitt be, amitől padlózik. Nincs tovább. A kihívó nem túl magabiztos lábakon ünnepelhett, hiszen diszkvalifikáció miatt őt hirdették ki győztesnek. Szemmel láthatóen ennek ellenére is csalódott, másképp szeretett volna nyerni.

Amanda Nunes egy gép! Kivégezte Megan Andersont, ez egyszerűen hihetetlen. Másodpercek alatt elintézte Amanda az ellenfelét, esélyt sem kínálva annak. A dupla súlycsoportos bajnoknak ez nem volt kihívás, egy karfeszítéssel megnyerte a meccset a második percben. Ezzel tehát Amanda simán megvédte pehelysúlyú bajnoki címét.

Majd jött a főmérkőzés. Jan Blachowicz pontozással legyőzte Israel Adesanyát. Az első menetben még Adesanya uralta a ketrecet, Blachowicz próbálkozott, de nem járt sok sikerrel. A harmadik menetben azonban Jan egyre tisztábbakat talált, és a földre küldte ellenfelét. Ebből végül kiszabadult Adesanya, de a későbbiekben a lengyel egyre többet talált. Jan a vége előtt 3 perccel a földre kényszerítette a nigériait, és kihasználta testi fölényét.

Jött az ötödik menet. Jan egyre jobb volt, míg Adesanya kezdett elfogyni. A lengyel ismét levitte a földre a nigériait, ami a mérkőzés kimenetelében fontos szempont volt. A gong mentette meg Adesanyát a további ütésektől, a lengyel kétségtelen, hogy a végén uralta a mérkőzést. Adesanya nem lett dupa súlycsoportos bajnok, míg Blachowicz megvédte címét!

Cerrada pelea hasta ahora! Vamos a los rounds de campeonato! #UFC259 pic.twitter.com/S3Wfs7OhYI — ufcespanol (@UFCEspanol) March 7, 2021

Borítókép: Chris Unger/Zuffa LLC