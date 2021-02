Kamaru Usman a UFC egyik sztárja, legutóbb technikai KO-val nyert jó barátja, Gilbert Burns ellen váltósúlyú bajnoki címmeccsen a UFC 258 gálán. A nigériai harcos ezzel megszerezte 13. győzelmét a súlycsoportban.

Usman egy komplett harcos, aki karrierje legjobb éveit éli, és most bosszút forral az ellen, akit nagy ellenfelének tart. Nem olyan gyakori, hogy a bajnokok kihívnak valakit, de a nigériai sztár most Jorge Masvidalt akarja legyőzni ismét. A „nigériai rémálom” kihangsúlyozta, hogy Masvidal hónapok óta beszól neki a harcai után, ezért felkínál neki egy lehetőséget, egy második mérkőzésre, ahol azt ígérte, hogy „koporsóba teszi” Masvidalt. Dana White sem kifogásolja a mérkőzést, így hamarosan összejöhet a párharc. Fontos tudni, hogy Masvidal tavaly júliusban beugróemberként küzdött Usman-nal, és csak 6 napja volt felkészülni, ezért vannak a beszólások.

Masvidal a Twitter-fiókján tett egy bejegyzést erre reagálva, ahol nem fogta vissza magát.

„Az a terve, hogy koporsóba tesz, valószínű csak abból fog állni, hogy átölel és megtapos. Ki ez a srác? Viccel?”

Game plan to putting me in a “coffin” hug and toe stomp who is this guy fooling? He ’s #theresurrection https://t.co/Yh3N1ZgQTY pic.twitter.com/j6DiqOgOtx