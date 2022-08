Conor McGregor az UFC történetének egyik legvitatottabb karaktere, mind a nyolcszögön belül, mind azon kívül.

Az ír ketrecharcos 2021. július 10-e óta nem küzdött, amikor vereséget szenvedett Dustin Poirier ellen. Azóta is vannak találgatások az esetleges visszatérésről, de semmi hivatalos bejelentés még nem érkezett.

Amikor McGregor 2013-ban elhagyta a Cage Warriors európai küzdőcéget és csatlakozott a UFC-hez, egy hét meccses győzelmi sorozatba vágott, amely a hosszú regnáló UFC pehelysúlyú bajnok Jose Aldo elleni lenyűgöző, 13 másodperces kiütéses győzelmével zárult. Ereje csúcsára lépve McGregor megbosszulta Nate Diaz vereségét, mielőtt Eddie Alvarezt legyőzve két súlycsoportban is bajnok lett 2016-ban. A küzdelem óta mindössze egy MMA-mérkőzést nyert meg.

