Deontay Wilder bicepsz sérülést szenvedett edzőtáborának utolsó szakaszában, a februári Tyson Fury elleni visszavágója előtt - mondta Junior Fa sparringpartner.

A WBC nehézsúlyú bajnoki címért folyó összecsapáson Wilder csúnyán elvérzett, mivel Fury lehengerlő teljesítményének köszönhetően kétszer is padlóra küldte az amerikai bunyóst, majd a hetedik meentben lezárta az összecsapást.

Azóta csak a kifogásokat hallani a vereséget illetően, és már amikor azt hinné az ember, hogy vége a mellébeszélésnek előbukkan egy újabb. Wilder eredetileg a bevonulásakor viselt jelmezét tartotta nehéznek, ami miatt a lábai elfáradtak. Először ez volt az indok a csúfos vereségére, majd jött egy meghökkentő vád, miszerint Fury tett valamit a kesztyűjébe. Most a legújabb ok, hogy Wilder már a mérkőzés előtti időszakban egy bicepszsérülést szenvedett, amit azóta már meg is műtöttek.

"Nagyon megdöbbentett Wilder veresége. A felkészülés és az edzések nagyon jók voltak, Deontay remek formában volt. Azt hiszem, a tábor utolsó szakszában megsérült, ám ez nem tudom mennyiben befolyásolta a küzdelmüket. Azt tudom, hogy megsérült, de nagyon meglepett Fury bunyója. Amint elkezdődött a harc látni lehetett, hogy Fury nem finomkodik és megpróbálja a kötelekhez szorítani WIldert, arra gondoltam: "Ó ember, ez nehéz éjszaka lesz Wilder számára."

"Fury alapvetően csak azt tette, amit mondott, hogy meg fog tenni, megállította a világ legnagyobb ütőjét. Ez nagyon-nagyon jó teljesítmény volt tőle."

Forrás: talksport.com

Borítókép: Al Bello/Getty Images