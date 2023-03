Tyson Fury edzője, SugarHill Steward szerint SOHA nem kezdtek el edzőtáborozni az IBF, WBA & WBO nehézsúlyú világbajnok Oleksandr Usyk elleni április 29-i mérkőzésre. Ez a leleplezés arra utal, hogy Fury talán sosem gondolta komolyan az Usyk elleni meccset.

Feltételezve, hogy Fury valóban akarta a mérkőzést, figyelmen kívül hagyta azt a fenyegetést, amit Usyk jelentett számára, és úgy gondolta, hogy egy rövidített edzőtáborral is nyerhet. Bármennyire is magabiztos Fury, hogy bárkit képes legyőzni a világon, az kicsit erős, hogy a Usyk elleni győzelembe 100% biztos és már az is elég, ha megjelenik.



Mint kiderült, Fury szerencsés, hogy Usyk promótere visszautasította az őrült követeléseit, mert lehet, hogy egy olyan verést kapott volna Oleksandrtól, amit nem felejtett volna el egyhamar. SugarHill szerint Lawrence Okolie a szombat esti, március 25-i David Light elleni mérkőzésére készült, és soha nem kezdte el a táborozást Furyval, hogy felkészítse őt az Usyk-meccsre.



A tárgyalások Fury Usyk promóterei között szerdán megszakadtak, a hírek szerint a két fél úgy döntött, hogy befejezik a megbeszéléseket, miután nem értettek egyet a visszavágó pénztárcájának felosztásában. Fury 50-50 százalékos felosztást akart a visszavágóra.

„Mindenki elfelejtette, hogy Lawrence Okolie-t edzem, és az ő meccse Manchesterben lesz” – mondta SugarHill Steward az IFL TV-nek. „A repülőjegyem március 28-ra szól. Azt akarom, hogy Fury a legjobb ellen küzdjön, és ő is ezt akarja. Nincs ráhatásunk. Csak annyit tehetünk, hogy leülünk és irányítjuk azokat a dolgokat, amiket tudunk, és várunk. Jelenleg Lawrence Okolie-ra koncentrálok, miatta vagyok itt. Tyson ott volt velünk az edzőteremben, de nem én edzettem. Nem csináltunk semmit, nem készültünk Usyk ellen. Lawrence-t edzem.”



Valószínűleg Fury mindenkit átvágott az elejétől fogva azzal, hogy szándékában áll megküzdeni Usykkal, és hogy SOHA nem vállalta volna el ezt a meccset, mert rosszul jöhetett volna ki belőle.

Usyk egy atletikus nehézsúlyú, aki folyamatosan mozog. Fury valószínűleg három-négy menet után elfogyna Usyk ellen, és nem lenne elég energiája ahhoz, hogy az utolsó nyolc-kilenc menetben keményen küzdjön a győzelemért. Fury pályafutásának ezen a pontján lassú, egydimenziós bunyós lett, aki lustán dob egy ütést, majd előrebukik, hogy támaszkodjon az ellenfeleire. Ez egy lomha stílus, amit Fury alkalmaz, de jellemző az öregedő nehézsúlyúakra, akik pufókak és nincs energiájuk ahhoz, hogy minden menetben három percig keményen küzdjenek.

Borítókép: Getty Images