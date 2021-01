Mike Tyson teljes mértékben támogatta az ukrán ökölvívó legendát, Wladimir Klitschkót, miszerint bármely korszakban képes lett volna bajnok lenni a nehézsúlyban.



A 44 éves korábbi bajnok, Klitschko a 2000-es évek közepétől egészen a 2015-ös Tyson Fury elleni vereségig meghatározó személyiség volt a nehézsúlyban. Egy rajongó rámutatott arra, hogy az ukrán bunyós csak azért volt ennyi ideig a trónon, mert nem volt igazi ellenfele. Majd jött egy kérdés is, miszerint Klitschko az „aranykorban” is bajnok lett volna-e a nehézsúlyban? A bokszlegenda, Tyson egy percig sem kételkedett abban, hogy Wladimir megállta volna a helyét olyan nevek között is, mint Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman vagy Rocky Marciano.

„Azt hiszem, minden korszakban jól teljesített volna” – mondta Iron Mike.



Wladimir végül elveszítette utolsó meccsét Joshua ellen, majd bejelentette visszavonulását is. Ennek ellenére mindenki tiszteli az utolsó meccs és egyben a karrierje miatt is. Ettől függetlenül Klitschko soha nem tartotta magát nagy bokszolónak.

"Nem hiszem, hogy nagy bajnok vagyok. Ez mások döntése. A bátyám természetesebb bunyós volt, én nem. Meg tanultam bokszolni, és azt hiszem, hogy volt némi tehetségem, de Vitali volt az igazi harcos. Tudom, hogy az emberek sokféleképpen ítélik meg az embert, de szerintem csak szerencsém volt. Egy csomó alkalommal megsérültem, de szerencsém volt, hogy ilyen hosszú pályafutásom volt. Az egészséges életstílusom és az, hogy ennyire elkötelezett vagyok a sport iránt sokat segített. Természetesen apám is sokat segített, aki egy szovjet hadsereg tisztje volt, az a fegyelem, amit tőle tanultam sokat segített mindig."

