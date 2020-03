A ringben húsz éven keresztül harcolt ellenfeleivel a visszavonult hétszeres magyar bajnok Harcsa Norbert (32), de a bokszoló a ringen kívül is ki áll igazáért.

Mint arról korábban beszámoltunk, a közelmúlt legeredményesebb magyar amatőr bokszolója, Harcsa Zoltán bejelentette visszavonulását. Ez sokkal bonyolultabb és fájóbb, mintsem azt elsőre sokan gondolnák. Hiszen egyáltalán nem erre készült. Úgy képzelte el, hogy ott lesz a 4 hónap múlva induló olimpián, de valami félresiklott. A Magyar Ökölvívó Szövetség korábban vitatott körülmények között jelölte Bacskait, - otthon hagyva Harcsa Zoltánt - hogy ő képviselje a magyar színeket a selejtezőtornán. Nagy port kavart az akkori döntés ökölvívó berkekben. Ezt követően a minap Bacskai Balázs -75 kg-ban lépett kötelek közé Mindaugas Gedminas ellen a Londonban zajló olimpiai kvalifikációs tornán, ahol kiélezett csatát végül 3-2-es pontozással nyerte meg Mindaugas, akit két bíró 30-27-re, egy pedig 29-28-ra hozott ki győztesnek, a másik kettőnél pedig Bacskai nyert 29-28-ra.

A mostani beszélgetésünk Harcsa Norberttel zajlott, aki őszintén beszélt a jelenlegi helyzetről.



Fotó: HarcsaNorbert/Facebook



A magyar ökölvívás mélyponton?

- Mindenképpen, de ez elmondható a külföldi ökölvívásról is. Négy éve nem vagyok amatőr, de figyelemmel kísérem. Nem mennek a gyerekek sportolni, ez a virtuális világ beszippant mindenkit. Egyre kevesebben járnak bokszolni, ezáltal egyre kisebb a merítés is. Ez, mint mondtam, nem csak itthon, de külföldön is így van, ami által rohamosan esik a színvonal. Azért egy tíz évvel ezelőtti világbajnokságon, sokkal nívósabb mérkőzések voltak, meg képzettebb ökölvívók. Az erő dominál és a kondi, akit most a legjobbnak tartanak, az egy ukrán hetvenöt kilós gyerek. Aki, azon kívül, hogy sokat üt és kemény, semmi pozitívumot nem tud felmutatni. Nincs egy jól csel, egy szép ellépés, ami által igazán szép lenne az ökölvívás, abból ő nem mutat fel semmit. A boksz szerintem technikai és taktikai sportág, erre most elmentünk egy olyan irányba, ami egyáltalán nem tesz jót a sportágnak. Itthon pedig az edzőképzés hiánya a kulcsprobléma és a sportágat körülvevő botrányok sem tesznek neki jót. Én most gondolkodtam, hogy a kicsit fellendült népszerűségemet megpróbálom kamatoztatni és megpróbálok edzősködni, de ilyen botrányok mellett hogy hívom el a gyerekeket versenyezni, hogy gyertek, ez egy nagyon szép, igazságos sportág, amikor mint kiderült, a legjobbat is átverik.

Mi volt Önökkel megbeszélve, ha teljesítik a feltételeket, akkor Zoli megy az olimpiai kvalifikációra?

- Hozták a Kazahsztán edzőt, aki egyértelműen ért is a sportághoz, hiszen abban az országban az ökölvívás egy nemzeti sport. Az ő szerződtetés egyértelműen egy jó döntés volt. A szövetség azt mondta, hogy csak akkor lehet válogatott valaki, ha minden edzőtáborban részt vesz. Zoli, minden versenyen részt vett, amit előírtak és elindult a magyar bajnokságon és a Bocskain is. Ezek voltak a követelmények. Zoli mindent teljesített, ehhez képest február 28-án a csapattársa, Szaka Pisti kapott egy emailt, hogy következő hét kedden bokszolnia kell a tesómnak Bacskaival. Nem azzal volt a baj, hogy bunyóznia kellett volna... Azt már a tegnapi mérkőzés bebizonyította, hogy felesleges lett volna.



Fotó: HarcsaNorbert/Facebook

Ha válogatott akar lenni és elmondják, hogy annak mik a feltételei, akkor tök mindegy, hogy amatőr vagy profi, szerintem az vonatkozik mindenkire.

- Bacskai mindig kivételezett helyzetben volt, amikor amatőr volt, akkor is furán bántak vele. Másképp, mint a többiekkel. Most is, amikor volt az egyhéttel ezelőtti összetartás az amatőröknek, mindenkinek bent kellett aludnia. Benjinek ezen sem kellett részt vennie. Nem értem, mire volt ez a nagy kivételezés, főleg ennek a kvalifikációs mérkőzésnek a fényében.

Miért kivételeztek vele?

- Egy jó képességű bokszolóról van szó, de nem tudom, hogy miért. Annyival nem jobb a többieknél. Amatőrbe 2010 óta nem volt számottevő eredménye. Anno, amikor a Kovács Istvánnal kivételeztek, az érthető volt, garantált volt, hogy akárhol indul ő érmes helyezésen fog végezni. Tudom, hogy Öcsibá kiemelten kezelte, de mondom, ez számomra érthető, mert világklasszis volt a csávó. Kokó sokkal jobb volt, mint a többiek. Ugyanez Benjiről nem mondható el.



Fotó: HarcsaNorbeert/Facebook



A mérkőzés meghívójában az állt, hogy válogatómeccs lesz, míg Balzsay Károly azt mondta, csak kesztyűzésre került volna sor, akkor melyik?

- Erre nehéz bármit is mondani. A Bajkai Úr ezután a fesztivál után behívott minket, először Zolit, de úgy gondoltam, hogy úgy tisztességes, ha bemegyek és bocsánatot kérek, mert az a bizonyos videó emeltebb hangszínben ment, mint kellett volna, de nem mondtam rá igazából semmi csúnyát. Úgy láttam fairnak, hogy bemegyek és elnézést kérek, mert csak egy komoly pozícióban lévő ember, aki halál normális igazából. Mondtam neki, hogy kösse fel a gatyáját, mert a magyar ökölvívásba semmi nem megy egyenesen. Hazudozik mindenki össze-vissza, és senki nem hajlandó felvállalni semmit.

Miért zárt ajtók mögött? Mi zajlott ott bent és kik voltak ott? Balzsay azt mondta, botrányosan viselkedett Zoli.

- Azt mondták, hogy nem volt prekoncepció, én ebben nem hiszek. Eleve felesleges volt az egész mérkőzés, egy héttel a kvalifikációs torna előtt nem csinálunk ilyet. Ha a Bacskai jó formában van, nem olyanban, mint tegnap, és összeverekednek, akkor lesérülhet mind a kettő és akkor nem indul senki. A másik, hogy a sunnyogással mindig baj van. Én még ilyet nem láttam. Biztonsági embereket hívtak oda, hogy ne mehessen be senki. Nagyon kemény volt.

Mi történt bent a teremben?

- Zoli felment a ringbe, hogy számára ez méltatlan és letette a kesztyűt. Akartunk beszélni egy pár szót a vezetőséggel, megkérdezni, hogy mire volt ez jó, de nem álltak velünk szóba. Ha válaszoltak volna, akkor duzzogunk egy-két napot és nem is videózunk. De az, hogy lebokszoltuk az egész életünket, azért én is nyertem Eb-ezüstérmet, ütettem magam hosszú éveken keresztül ingyen, bérmentve, Zoli nyolc éven keresztül a hátán vitte a sportágat és annyit nem érdemeltünk meg, hogy leüljünk beszélgetni, az azért mindennek a teteje. Fordítva ülnek a lovon egy páran, nem a bokszoló van az elnökségért, hanem az elnökségnek kellene a bokszolóért lenni. Szeretnénk, ha változás lenne, hiszen az ökölvívás egy nagyon szép sportág, ami elég rossz helyzetben van most.



Fotó: szekesfehervar.hu

Fásy Ádám neve ezután került csak igazán képbe, ő azt mondta, hogy semmi joga döntést hozni és nem érti, miért vádolják.

Ha bárki tesz a bokszba pénzt vagy a népszerűségét felhasználja, hogy hirdesse a bokszot, azt tényleg az Isten áldja. Viszont konkrétan tudom, hogy a gyűlésen Süllősnek volt az első számú ötlete Benji indulása, majd becsatlakozott a Fásy, hogy gyűjtsenek pénzt a Bacskainak. Ő ne támogasson senkit, ő a bokszot támogassa, mondja el a muzsika tévén, hogy gyertek bokszolni vagy mit tudom én. Az segítség, az nem, hogy embereket kiemel és másokat hátrányba helyez. Ehhez neki szerintem nincs joga és nem az ő hatáskörének kellene lennie.

Bacskai Balázs -75 kg-ban lépett kötelek közé Mindaugas Gedminas ellen a Londonban zajló olimpiai kvalifikációs tornán. Kikapott. Nézte a mérkőzést,Ön hogyan látta?

- A mostani norvég ellenfele szerintem most nyert életében először külföldön. Látszódott, hogy Benji nem kapja el a ritmust, lassan ütögetett. Rávertek nyolcat és visszaütött egyet. Profiba tíz menet alatt, lehet ezt a gyereket utolérte volna, mert elfárad, lelassul és akkor meg tudta volna bontani. Viszont három menet alatt erre nincs idő. Ott teljes gázzal kell kezdeni. Ha erre készült volna már hónapok, évek óta, akkor valószínű ment is volna neki, de nem erre edzett. Három éve az a célja, hogy egyszer tizenkét menetet bokszoljon és ott beosztja az erejét és legyőzi az ellenfelét. Ehhez nem kell zseninek lenni, ha tizenkét menetre készülsz, akkor nem tudsz három menetet bokszolni. Egyik napról a másikra nem tudsz átállni. Ezért nem értem az egészet, hiszen ott komoly szakmai stábnak kellene lennie. De látod, ilyen Süllős Gyulák felvetnek valamit és nyitott fülekre talál. Én nem voltam tízszeres világbajnok, mint a Madár. Nem voltam két szervezetnél világbajnok, mint a Balzsay. De ha egy szakács elkezdene nekem beszélni a bokszról, biztos mondanám neki, hogy menjél inkább főzni, mert neki az a szakmája, nekem meg ez.



Fotó: Magyar Ökölvívó Szakszövetség / Hungarian Boxing Association

- Körülbelül október-november körül mi már tudtuk, hogy nem lesz Félix Promotion valószínűleg. Most ott leállt mindenki az edzéssel, Benjinek pedig előtte szeptemberben volt utoljára mérkőzése. Utána gondolom nem kezdett el edzeni, mint egy barom, vagyis szeptember óta nem volt edzésben. Majd jött egy hirtelen ötlet, hogy indulni akar az olimpián, hát két hét alatt erre nem lehet felkészülni. Látható volt, hogy formán kívül van. Harminckét éves, az amatőr boksz húszéveseknek van kitalálva. Már Zoli is huszonhétévesen öregnek számít ott. Ennyi idősen, mint Bacskai már nem szoktak amatőrködni, mert már nem úgy reagál a szervezet a több napos terhelésre, erre a nagy iramú mérkőzésre. Erőtlen volt, és elképzelés nélküli.

Most adódik leginkább a kérdés, hogy Harcsa Zoltán visszavonulása végleges?

- Nem tudhatom, hogy mi lesz egy vagy két év múlva, mert Zoli akkor sem lesz nagyon idős. Nem mondom, hogy lenne értelme harmincévesen olimpiázni, meg ki tudja, hogy műsoron lesz-e még egyáltalán 2024-be. Azt gondolom, hogy elég önérzetes gyerek meg makacs, ha a fejébe vesz valamit és most ráadásul igaza is van. Így nem lehet kitolni valakivel.



Fotó: HarcsaNorbert/Facebook

Ezt az egész botrányt, ami kialakult,a szőnyeg alá lehet söpörni?

- Itt óriási változásokra lesz szükség. A gazdasági részhez biztosan nagyon ért a Bajkai Úr, biztos vagyok benne, hogy itt pénz gondok nem lesznek, de a szakmai oldalát meg kellene újítani. Amíg Szántó Imrét nem kérdezik meg, hogy mi az elképzelése a jövőt illetően, addig ne várjunk csodát. Ő az egyetlen eredményes edző jelenleg Magyarországon, mégis kizárják minden döntéshozatalból. Nem tudom, milyen ambíciói vannak a Kokónak és a Rácz Félixnek, de innen is üzenném, hogy nekik kellene a kezükbe venni az irányítást. Abban is biztos vagyok, hogy ha Kokó idekerülne, azzal kezdené, hogy mindenkit elküld, ezért sem akarják, hogy ő legyen az elnök. Akkor nem lenne pedig mellébeszélés.

Annak, hogy kiálltak magukért, Önök szerint lesz hatása?

- Hát figyelj, a Balzsay helyében én már másnap lemondtam volna (nevet). Nagyon bízom benne, hogy változik valami. Mindent nem lehet a szőnyeg alá söpörni, volt a junior vb-s fesztivál, majd most ez... Ha ebből se lesz semmi, akkor el kell gondolkodni, hogy érdemes-e a magyar ökölvívásba energiát fektetni. Nem azért, én megvagyok a boksz nélkül, ha holnaptól nem megy le senki öklözni, akkor is nyugodtan fogok aludni. Viszont a magyar ökölvívásnak arra lenne szüksége, hogy ez egy vonzó perspektíva legyen egy fiatal gyereknek, de addig, míg ilyen botrányok vannak körülöttük, addig biztos nem lesz az. El kellene végre indulni egy jó irányba és az utánpótlásba beleölni mindent. A felnőtteknek nem lehet százezer forintos fizetést adni, főleg ha van pénz. Ha nem lenne pénze a szövetségnek, akkor persze elfogadnánk. De így, hogy van, így nem lehet százezerrel kiszúrni annak a szemét, aki a világ legjobbjai ellen bokszol hetente különböző versenyeken, sosincs otthon, utazik stb. Százezer kevés a vitaminokra is. Én nem mondom, hogy úgy kell keresni, mint egy focista, de agyrém. A szövetségbe mindenki jobban keres, mint a bokszolók, ilyenről eddig pedig még nem hallottam. Normális helyen, ilyen nincs. Annyi titulus van már itt, akiknek lehet fizetni, hogy borzasztó, ahelyett, hogy ezeket megszüntetnék. Például lenne egy szövetségi kapitány, a kazah edző, mert most kettő van. Nincs ilyen, hogy egy edző jobban keres, mint egy bokszoló, nálunk pedig ez megy harminc éve.

