A korábbi könnyűsúlyú UFC-bajnoki kihívó, Tony Ferguson nagyon elégedetlen Dana White-tal és azzal, ahogyan irányítja a UFC-t.

Ferguson szombaton háborúba indul, amikor Michael Chandler ellen lép ketrecbe a UFC 274-en. A küzdelmet az MMA-rajongók már alig várják, mivel ez lehet a legizgalmasabb párharc a kártyán. Chandler minden mérkőzése egy tűzijáték, és Ferguson is nagy közönségkedvenc.

Fergusonnak elege lett abból, hogy az emberek „Dana White privilégiumot” kapnak, és nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy nem tud más sportágat űzni. Érdeklődik a boksz iránt, de White gyors elvágta ezt az utat.

„Azt hiszem, személy szerint alulfizetettek vagyunk. Megkértem Danát, hogy hagyj bokszolhassak, de azt mondta: „a fenébe, nem.” De miért? El szeretnék menni baseballozni, szeretnék más profi sportokat is űzni, sportoló vagyok. Különbféle sportágakat csináltam régebben, és szeretnék visszatérni, de itt van egy fickó, aki úgy viselkedik, mint egy rohadt drogdíler.. Azt mondja nekem, hogy nem mehetek, pedig csak szeretnék több pénzt keresni a családomnak” – mondta Ferguson.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy Ferguson jelenleg nem nagy White-rajongó. Ferguson szombaton szeretne jól visszatérni, miután legutóbbi három meccsét elveszítette.

"Dana White privilege" gave us all a good laugh when @TonyFergusonXT first coined the term, but ahead of #UFC274, he's not finding much humor in it anymore. pic.twitter.com/gvEycUyWyA