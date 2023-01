A korábbi ideiglenes UFC könnyűsúlyú bajnok, Tony Ferguson felajánlotta, hogy edzési tanácsokat ad a veretlen profi bokszolónak, Jake Paulnak a várhatóan még ebben az évben esedékes vegyes harcművészeti debütálása előtt, miután "többéves" szerződést kötött a PFL-lel (Professional Fighters League).

Ferguson tavaly év végén kiesett a hivatalos könnyűsúlyú top 15-ből, miután kiábrándító öt egymást követő vereséget szenvedett el, legutóbb Nate Diaz ellen a UFC 279-en. A vereség Ferguson ötödik vereségét jelentette a sorozatban, miután a Michael Chandler, Beneil Dariush, Charles Oliveira és Justin Gaethje ellen sem tudott nyerni.

Ami Pault illeti, az ohiói születésű bunyós októberben a Showtime zászlaja alatt a korábbi UFC középsúlyú bajnok, Anderson Silva ellen lépett szorítóba, és profiként 6-0-ra javította mérlegét egy egyhangú pontozásos győzelemnek köszönhetően. Paul a héten egy "többéves" szerződést írt alá a PFL-lel, mielőtt várhatóan 2023 vége előtt debütálna MMA-ban.

Let me know when you need a good MMA coach @jakepaul You can be one of my students- Champ -CSO- # KeepGrindin’Kid pic.twitter.com/11JQM4NS4T