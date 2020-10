Szerdán a selejtezőkkel megkezdődik Győrben a szombatig tartó Papp László ökölvívó országos bajnokság.

A szervezők keddi sajtótájékoztatóján, az eseménynek otthont adó Olimpiai Sportparkban elhangzott, hogy 53 egyesület 54 női és 110 férfi bokszolója nevezett, mindkét nemnél 10-10 súlycsoportban hirdették meg a bajnokságot.



Bertók Róbert, a magyar ökölvívó-válogatott szövetségi kapitánya elmondta, a közelgő U22-es Európa-bajnokság felmérőversenyének is szánják a mostanit, ezért van ennyi súlycsoport, ellentétben az olimpiai kategóriákkal, amelyek a férfiaknál 8, a nőknél pedig 5 kategóriát jelentenek.



A kapitány kiemelte, hogy négy magyar versenyző érintett az olimpiai kvótaszerzésben: Gálos Roland 57 kilogrammban már kivívta a tokiói szereplés jogát, Fodor Milán 63-ban, Pribojszki Kata 60, Nagy Tímea pedig 75 kilogrammban van még harcban a tokiói indulás lehetőségéért.



Bertók Róbert beszélt arról is, hogy több súlycsoportban 16 feletti nevezési létszám futott be a bajnokságra, a férfi 49 kilogrammban viszont senki nem indul.



Rámutatott, az 52 kilogrammosok között nagyon erős mezőny állt össze, de kiélezett küzdelem várható a 64 és a 69 kilogrammosok között is.



Megjegyezte azt is, hogy 75 kilogrammban mindenképpen új bajnokot avatnak, hiszen a címvédő Harcsa Zoltán tavasszal bejelentette visszavonulását. Érdekesség, hogy plusz 91 kilogrammban bőven 16 felett van a nevezők száma, itt Nagy Bence és Kiss Levente az esélyes.



A szövetségi kapitány a nőknél Lakotár Hanna, Szűcs Szabina, Pribojszki Kata, Hámori Luca, Nagy Tímea és Oláh Eszter nevét emelte ki bajnoki esélyesként.



Bajkai István, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) elnöke a sajtótájékoztatón "nagyon magyar sportágnak" nevezte az ökölvívást, majd hozzátette, "így van ez akkor is, ha ma nem éppen a legfényesebb lapjait írják". Ugyanakkor rámutatott, hogy ez az egyik legeredményesebb olimpiai sportágunk, benne van a legtöbb érmet hozó első hétben.



A MÖSZ vezetője arról is beszélt, hogy a szakszövetség a biztos alapokra, a hagyományokra építkezés korszakában tart, folyamatban van a változás, a megújulás.

Szombat délután a döntők és a díjátadó mellett megemlékeznek a szakszövetség fennállásának 95. évfordulójáról is.



Elhangzott az is, hogy a járvány miatt különös hangsúlyt fektetnek a biztonságra, így a versenyzőkre és nézőkre vonatkozó testhőmérséklet-mérésen és kötelező maszkviselésen túl előírás az is, hogy az ökölvívók csak a saját kesztyűjükben és fejvédőjükben léphetnek ringbe.



Győrben legutóbb 2012-ben rendeztek magyar bajnokságot, akkor még csak férfi indulókkal.

Borítókép: faceboook/Magyar Ökölvívó Szakszövetség / Hungarian Boxing Association