Glover Teixeira alig várja, hogy ismét megmérkőzhessen a UFC félnehézsúlyú bajnokával, Jiri Prochazkával.

Teixeira elveszítette félnehézsúlyú bajnoki címét Prochazka ellen a UFC 275 ötödik menetében, amikor már a győzelem kapujában állt. Fárasztó oda-vissza háború volt, de egy kis kihagyás miatt Teixeirát pályafutása során először lekopogtatták.

A 42 éves harcos a visszavonuláson gondolkodott a küzdelem előtt, de egy ilyen szívszorító vereség után Teixeira úgy gondolja, megérdemel egy azonnali visszavágót.

„Nagyon motivált vagyok. Azonnal vissza akarok menni ellene a ketrecbe, visszavágót akarok. Ember, meg tudom csinálni. Meg tudnám csinálni. Hogy hagytam kicsúszni a kezemből? Ilyen gondolatok járnak a fejemben. Motivált vagyok, hogy újra harcoljak, vissza akarom szerezni az övet. Szerintem mindenkit érdekelne egy visszavágó. Nagyszerű küzdelem volt, éppen ezért megérdemlek egy visszavágót. Nem hiszem, hogy sokan ellenkeznének a meccs kapcsán, maximum azok, akik a címre pályáznak” – mondta Teixeira az MMA Junkie-nak.

Teixeira bárhol hajlandó megküzdeni Prochazkával. Nagyon örülne, ha hazájában, Brazíliában harcolhatna, de még ellenséges területen is vállalná a mérkőzést.

„Januárban Brazíliában megküzdeni a brazil szurkolók előtt fantasztikus lenne. De őszintén szólva most nem én vagyok a bajnok, Brazíliában akartam harcolni, de ez most a UFC-n és Jirin múlik… Csehországba is hajlandó lennék megküzdeni vele. Soha nem mondanék nemet egyetlen helyszínre sem.”

Borítókép és fotók: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images