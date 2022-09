A korábbi bokszedző Teddy Atlas nem fogta vissza magát, amikor kemény kritikát fogalmazott meg Anthony Joshua eddigi bokszkarrierjével kapcsolatban.

Joshua az elmúlt években nehéz időket élt át, az elmúlt öt meccséből hármat elveszített, miután korábban 22 meccsen veretlen volt profiként. Egészen 2019-ig, amikor Joshua elszenvedte a boksztörténelem egyik legnagyobb meglepetésvereségét, mikor Andy Ruiz Jr. megállította.

A Ruiz elleni vereséget ugyan megbosszulta, de Oleksandr Usyk ellen kétszer is vereséget szenvedett. Atlas - aki az 1980-as években segített a fiatal Tyson edzésében - úgy véli, ez elkerülhetetlen volt, mivel Joshuát mindig is egy „túlértékelt” bokszolónak tartotta.

„Tisztelettel, az Egyesült Királyságban a szurkolók szeretik a jó veszteseket. Joshua kiütötte Charles Martint, aki senkinek a nagy bunyósok listáján nem szerepel, és megnyert egy címet. Ő egy túlértékelt fickó volt. Nem tudom ezt világosabban elmondani, vagy jobb indokot mondani. Kiket vert meg? Legutóbbi két meccse Usyk ellen volt, ahol mindkétszer pontozással kapott ki, de az utolsó meccsen legalább szívből küzdött. De kiütötte őt Ruiz, aki az utolsó pillanatban vállalta a meccset! Tényleg úgy gondolom, hogy Joshuát mindig is túlértékelték, de nagy pénzt hozhat a mérkőzéseivel” - mondta Atlas a The Fight with Teddy Atlas című podcastjában.

Borítókép és fotók: Richard Heathcote/Getty Images