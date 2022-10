A New School Promotion oktober 16-i esemény húz kesztyű először profiként a többszörös amatőr magyar-bajnok Fodor Milán és Tallósi Péter.

A Vasas-Süllős versenyzői a 2024-es olimpiai kvóta megszerzését tűzték ki első számú célnak, ám ahogy ők fogalmaznak, a profivá válás mindig is vonzotta őket és most kívánnak élni azzal a lehetőséggel, hogy az amatőr karrier mellett elkezdjék építeni profi pályafutásukat.





Tallósi Péter is bemutatkozik tehát profiként a New School Promotion gáláján, akinek rengeteg szép sikere van már az eddigi pályafutása során is, köztük többszörös magyar bajnok, Bocskai István Emlékverseny 3. hely és még több hazai, illetve nemzetközi érem.

Ennek ellenére úgy érezte, ideje kipróbálnia magát profiként is, ennek kapcsán beszélgettünk vele és több izgalmas, érdekes témát is érintettünk.



További küzdősportos hírekért kattints a képre!





Képek. Uncia.info