Szeptember 12-én csap össze harmadszor is egymással a Boksz Világszövetségnél (WBA) középsúlyban címvédő mexikói Saúl Álvarez és a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) világbajnoka, a kazah Gennagyij Golovkin.

A mexikói és a kazah sportsajtó egyszerre tudatta, hogy a két klasszis Dallasban lép a kötelek közé, miután a feleknek sikerült megállapodniuk a feltételekben, így az anyagiak kérdésében is.

A súlycsoportoktól független ranglistákon egyformán a legszűkebb élcsoport tagjaként jegyzett profi ökölvívók 2017-ben találkoztak először, amikor Golovkin világbajnokként lépett a ringbe, s összecsapásuk döntetlennel zárult. A második meccs, amelyet ugyancsak középsúlyban és megint csak Las Vegasban rendeztek meg 2018-ban, hasonlóképpen szoros csatát hozott, de a három pontozóból kettő a kihívó mexikóit látta jobbnak. Így a kazah elszenvedte profi pályafutása első vereségét, s elveszítette a WBC-nél, a Boksz Világtanácsnál őrzött övét is, jóllehet nem kevesen vitatták Álvarez győzelmének jogosságát.

A 37 éves Golovkinnak eddig 40 győzelme (benne 35 kiütéses sikere) van egy-egy döntetlen és vereség mellett, míg a 29 esztendős Álvarez profiként 53 - közte 36 KO-val - nyert meccset, egy vereséget és két döntetlent számlál.

