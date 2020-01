Két héttel a február 6. és 9. között fővárosunkban esedékes korosztályos Európa-bajnokság előtt lázas igyekezet érzékelhető a Magyar Karate Szakszövetségben, ahol most minden mást megelőz a szervezőmunka, mert a házigazdák tökéletes kontinensviadalt akarnak rendezni a BOK Sportcsarnokban.

A kadét, junior és U21-es karatésok budapesti Eb-jére összpontosítanak a sportági szövetségben, Falusi Márton MKSZ-alelnök, a verseny főszervezője szerint „száztíz százalékos az előkészítés, és most már a kivitelezés végrehajtási fázisában tart a munka”.

A február első hétvégéjén zajló Európa-bajnokság zökkenőmentes lebonyolításában nagy segítségükre van a szervezőknek a honi karatés társadalom számos tagja mellett a Nemzeti Sportügynökség és az Emmi sportállamtitkársága egyaránt.

„Az Emmi a fő támogatónk, a sportügynökség pedig a szervezésben segít minket, akár társszervezőnek is nevezhetjük őket” – mondta Falusi Márton. Hozzáfűzte, az Eb színhelyén, a BOK-csarnokban „a lelátótól kezdve az utolsó díszítésig mindent oda kell vinnünk, meg is kell terveznünk, mi hova kerül, s felállítanunk-elhelyeznünk az egészet, akár a karate specifikus felszereléseit, akár a rendezvény általános hardver-eszközeit nézzük”.

A főszervező kitért rá, hogy hat tatamin folynak majd a küzdelmek a BOK A csarnokában, de a C csarnokot is igénybe veszik, mert ott további hat tatamin végzik a karatésok a bemelegítést. A „csatamezőket” a Tatami-Sport Kft. szállítja, ahogyan Falusi Márton fogalmazott: „ez egy nagyon komoly támogatás, ahogyan igen jelentős a gépjárműveket biztosító Porsche Hungária segítsége is”.

Hozzávetőlegesen ezerötszáz versenyzőt várnak az Eb-re, továbbá ötszáz edzőt, bírót, sportszakembert, s kétezer nézőre számítanak. A beérkezett nevezések tanúsága szerint az európai szövetség mind a 43 tagországa képviselteti magát. Az első vendégek már január végén itt lesznek, miként azt a főszervező elárulta: legkorábban az izlandi csapat érkezik Budapestre.

A 36 fős magyar válogatott tagjai most már napi szinten együtt vannak, közösen készülnek a hazai színterű megméretésre. A kollektív munka közepette az elmúlt hét végén igazán aktív pihenőt tartottak többen is a legjobbak közül, merthogy elindultak a hagyományos horvát Grand Prix-n Samoborban.

A kiruccanás sikeresnek és az Eb szempontjából sokat ígérőnek is bizonyult, hiszen a csapatból hatan is dobogóra állhattak a viadal eredményhirdetésekor. A 14-15 éveseknél, vagyis a kadétoknál ezüstérmes lett a tavalyi korosztályos Európa-bajnokságon formagyakorlatban másodikként záró Bárdos Ádám. Ugyancsak katában a junioroknál (16-17 évesek) két bronzot szereztek a mieink Tóth Vanda, illetve küzdelemben az 53 kilogrammos Ilankovic Aleksandra révén. U21-ben – a 18 és 21 év közöttieknél – öten is medált érdemeltek ki a válogatottak közül: formagyakorlata Vas Zsófiának második, Fábián Csengének harmadik helyet ért, küzdelemben pedig mindhárom éremfajtából jutott: a 68 kilós Czagány Dórának bronzot, a 60 kilogrammos Fehér Péternek ezüstöt, az 55 kg-os Baranyi Zsófiának pedig aranyat akasztottak a nyakába.

Borítókép: karate.hu