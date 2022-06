Több hónapos thaiföldi felkészüléssel, az IFMA Bangkokban rendezett világbajnokságán szerzett tapasztalatokkal érkezik a júniusi Superfight Series Hungary gálára Szána Patrik. A Perfect Fight Club sportolója május közepén tért vissza Magyarországra, hogy a kecskeméti gálára hangolva az utolsó hetek munkáját már idehaza végezze el.

Szána nem kevesebb, mint hét hónapot töltött a Muay Thai hazájában, ez idő alatt nemcsak új technikákkal és edzésmódszerekkel ismerkedett meg, hanem a Muay Hardcore-on és a Super Champ szervezet tornáin is ringbe lépett – és bizonyított. Az út csúcspontját május 15-e hozta el: a Perfect Fight Club harcosa ekkor a Super Champ 64 kilogrammos világbajnoki övéért küzdhetett meg. A végső siker ugyan elmaradt – Venum Klauszek a Muay Hardcore-on elszenvedett harmadik menetes vereségért visszavágott a magyar thai boxosnak – Patrik egyáltalán nem csalódott.

„Idegenben mindig nehezebb győzni, sokkal jobban oda kell tennie magát az embernek, ha győzni szeretne Thaiföldön egy thai ellen. Úgy érzem, mindent megtettem a győzelemért, jól felkészültem a meccsre, rendben volt a kondim és végig gőzerővel toltam. Mivel már volt egy meccsünk, tudtam, hogy készülni fognak belőlem: akkor kiütéssel nyertem, most ezen a meccsen arra mentek, hogy ezt elkerüljék."

"Látszott a bunyóján, csak hátrafelé ment három meneten keresztül. Én és sokan mások sem értik a bírók döntését, rengeteg thai ember sem érti, hogy hozhatták ki győztesnek... De sajnos volt már ilyen párszor. Van, hogy nem jogos a döntés, de ilyen az élet, menni kell tovább” – nyilatkozta a Prémium Médiának.

„Óriási élmény volt a Muay Thai hazájában edzeni, itt tényleg rengeteget lehet tanulni és fejlődni. Minden lehetőség adott volt ehhez” – tette hozzá Patrik, aki a szabadidejét is igyekezett hasznosan eltölteni, megismerve Thaiföld szépségeit és hobbijának, a horgászatnak is hódolhatott.

„A Prémium médiacsapatával nagyon nagy halakat is fogtunk. Sőt, eddigi életem legszebb és legnagyobb halát is most sikerült megfognom” – újságolta büszkén a közös forgatáson szerzett élményekről.

Többszörös korosztályos világbajnokunk május 18-án érkezett haza. Az első hét még a pihenésről szólt, ezt követően azonban ismét munkába állt, hogy a lehető legjobb állapotban léphessen szorítóba a június 11-ei, kecskeméti Superfight Series Hungary 9-en.

„Vereség után mindig nagyobb motiváció van bennem, hogy a következő meccsem sokkal jobban sikerüljön" – jelentette ki elhivatottan.

"Jó állapotban vagyok, nincs komolyabb sérülésem az utolsó ütközetről. Úgy érzem, rengeteget fejlődtem kinn, új technikákat tanultam.”

Patrik arról is beszélt, a külföldi vagy a hazai meccsek hozzák nagyobb lázba.

„Mind a kettő nagyon motiváló. Külföldön azért is, hogy megmutassam magamat, és azért is, amit korábban mondtam; egyszerűen jobban oda kell tennie magát az embernek, ha nem ő a hazai. Itthon pedig muszáj hozni a győzelmet” – jelentette ki.

Hozzátette, a Messzi István Sportcsarnokban rendezett gála után hosszabb pihenőt tervez, szeretne visszarázódni a hazai hétköznapokba a hosszú thaiföldi edzőtáborozás után.

„Aztán majd teljes erővel lehet készülni a következő megmérettetésekre” – tekintett előre Szána Patrik.

Forrás és képek: Forrás: Prémium Média & Sport Management Zrt.