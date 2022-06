Kilencedik alkalommal rendezték meg a Superfight Series Hungary-t, melynek második alkalommal adott otthont a kecskeméti Messzi István Sportcsarnok. Magyarország vezető küzdősportgáláján K1-es és a muaythai kategóriában legjobbjai léptek szorítóba június 11-én, szombaton.



Az Angliából induló küzdősport-sorozatot első alkalommal 2018 októberében rendezték meg Budapesten, azóta pedig Székesfehérváron és Kecskeméten is ringbe léptek a két kategória legjobb magyar és külföldi harcosai.



A kilencedik Superfight Series Hungary-n a hazai versenyzők közül a férfiaknál szorítóba lépett a WKF Pro világbajnok Bereczki Dominik – akinek ellenfele a szerb kick-box bajnok és válogatott kerettag Nikola Cvetkovic volt –, míg a hölgyeknél többek közt a magyar bajnok Gera Zorka húzott kesztyűt a romániai Cosma Florinaellen.



„Sokan azt mondják, hogy ez egy férfiaknak való sport – mondta a magyar bajnok K1-es, Gera Zorka, aki szerint sokan nem nézik jó szemmel, hogy nő létére ezt a sportágat űzi. – Az egyetemi tanáraim nagyon nem szeretik, hogy ezt csinálom, de úgy gondolom, hogyha valaki tényleg eredményes, és szereti is, amit csinál, akkor miért hagyja abba? Főleg úgy, ha ezzel másokat is motiválni tud.”





A K-1-es magyar bajnok arról is szólt, hogy az élet általában őt igazolja, ami ami a Prémium Média & Sport Management által szervezett gálán is megmutatkozott. Győztesen hagyta el a ringet ellenfele. Számára ez azért is volt kiemelkedően fontos, mert hazai közönség előtt bizonyíthatott, a Star Gym Kecskemét harcosa.



Az mérkőzés után Bereczki Dominik – aki májusban a szlovák Jakub Kadas ellen első menetben aratott kiütéses győzelemmel készült a kecskeméti gálára –, a WKF PRO világbajnokaként elmondta, hogy nagyon színvonalas rendezvény volt a kecskeméti, számos nemzetközi tapasztalattal rendelkező harcos lépett szorítóba.

„Ez az esemény is meghatározza a mi következő mérkőzéseinket. Számos tapasztalt harcos lépett ringbe, többek között én is” – tette hozzá nagy mosollyal a Perfect Fight Club 75 kilogrammos sportolója.





„Hitvallásunk, hogy minden versenyzőnek a saját erejéhez mérten kell ellenfelet választani. Így meglehet, hogy nem mindig a világsztárok vannak a ringben, de inkább kiegyensúlyozottabb küzdelmeket próbálunk leszervezni” – mondta a rendezvényt szervező Prémium Média Zrt. sportmenedzsere, Botka István.



A szorítóban összecsapó világ- és hazai sztárok mellett díszvendégként az ukrán muaythai világbajnok Artur Kyshenko is részt vett az eseményen, aki elkötelezett támogatója az Ukrajnából érkező menekültek számára szervezett Sporttal a békéért gyűjtésnek.



„Minden olyan összetartó mozgalomhoz, egységes erőhöz odaállok, amely a fiatalok kinevelését, fejlesztését és békés együttélését szolgálja. Ezt a sport is tudja támogatni, a jó ügy mellé pedig mindig oda kell állni.”



A Superfight Series Hungary következő állomása október 1.-én Székesfehérváron lesz, ahol szintén a küzdősport színe-java lép majd ringbe egy szuper minőségi gála keretein belül.

Forrás és képek: Prémium Média & Sport Management Zrt.