Dmitriy Salita, a nehézsúlyú bokszoló Otto Wallin promótere továbbra is a korábbi kétszeres világbajnok Anthony Joshua elleni mérkőzést szorgalmazza.

Joshua a tervek szerint márciusban tér vissza, és több név is szóba került, mint lehetséges ellenfél - köztük Wallin is. A brit sztár jelenleg új vezetőedzőre vadászik, miután egymás után kétszer is kikapott a WBO, IBF, WBA, IBO világbajnok Oleksandr Usyk ellen.

Salita biztos benne, hogy Wallin legyőzné Joshuát. Wallin egyetlen vereségét Tyson Fury ellen szenvedte el pontozással, egy olyan mérkőzésen, ahol Fury két súlyos sérülést is összeszedett. A mérkőzés alatt a sarka nagyon aggódott amiatt, hogy a ringorvos esetleg leállítja a mérkőzést.

„Otto és Joshua is harcolni akar Furyval. Otto karrierje legnehezebb meccsét adta Tysonnak, több ütést vitt be neki, mint Klitschko és Wilder együttvéve. Úgy gondolom, hogy az Otto vs Joshua a tökéletes mérkőzés mindkettőjük számára. Eddie Hearn rengeteg nagy név közül válogathat Joshuának, majd meglátjuk, hogy mennyire gondolják komolyan a következő ellenfél kiválasztását. Az AJ vs. Otto mérkőzés nagyon érdekes lenne. Joshua nyilvánvalóan az egyik kiemelkedő harcos a divízióban. Vajon megvan még benne az, ami ahhoz szükséges, hogy elit szinten versenyezzen? Otto nehézsúlyú bajnok akar lenni, és megmutatta, hogy világklasszis a Tyson elleni meccsén és az azt követő győzelmei során. Kiállok az emberem, Otto mellett, aki szerintem képes lenne nyerni. Okos, koncentrált, nagyon jó állal rendelkezik és még mindig nagyon friss. Nem volt túl sok olyan meccse, ahol megfogták volna. Az egyetlen veresége egy vitatott vereség, amit generációnk egyik legnagyobb nehézsúlyú ellen szenvedett el” - mondta Salita a Vegas Insidernek.

Borítókép: Getty Images