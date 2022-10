A Bellator nagy hétvége előtt állt. A promóció az év egyik legnagyobb eseményét, a Bellator 286-ot rendezte. A kártyára szombaton került sor a Long Beach Arénában.

Aaron Pico drámai módon nem tudta folytatni a mérkőzést az első menetet követően, miután kiment a válla. A szünetben igyekezték helyre hozni a vállát, de látszólag nem lett volna értelme folytatni a mérkőzést. Jeremy Kennedy nyert így végül.

McKee 2021 júliusában hatalmas meglepetésre az első menetben legyőzte Freire-t, amivel megszerezte a bajnoki címet. Freire egyenlített, amikor a tavaly áprilisi visszavágón egyhangú pontozással visszaszerezte az övet. Nem kedvelik egymást, és mivel a sorozatuk 1-1-es döntetlenre áll, McKee úgy véli, neki és Freire-ne rendezniük kell a számlát. Ehelyett azonban most következett A.J. McKee könnyűsúlyú bemutatkozása, ahol az ellenfele Spike Carlyle volt.

Őrület ahogy elkezdődött a mérkőzés. Carlyle minden gőzzel neki rohant AJ McKee-nek, aki vissza is támadt. Nem egy tartalékos kezdés volt egyik fél részéről sem. Ezt követően a földön folytatták, de Carlyle mintha mindent feltett volna az első egy percre, mivel látszólag nagyon elfáradt, de még mindig ment előre. AJ McKee befogta háromszögbe Carlyle-t, aki túlélte az első menetet. Elképesztő első menet volt.

A második menetben Carlyle látszólag elfáradt, AJ McKee pedig szerette volna mihamarabb befejezni a harcot. McKee brutálisan befogta ellenfele nyakát, de valahogy ezt is sikerült túlélnie. Csoda, hogy Carlyle a harmadik menetben is folytatni tudta.

A harmadik menet elején Carlyle utolsó energiájával még megpróbált pár kóbor ütést, de McKee válaszolt rá, majd gyorsan levitte őt a földre. McKee a küzdelem előrehaladtával egyre jobban belelendült, Carlyle pedig nehezen tudta tartani a tempót. Többször is bajba sodorta Carlyle-t, de Carlyle-nak sikerült kitartania és túlélnie a végéig, ezzel kivívta mindenki tiszteletét. Természetesen AJ Mckee nyert egyhangú pontozással, de elképesztő akaraterőt mutatott ellenfele.

Jött a ötmenetre kiírt főmérkőzés Borics Ádám és Patricio Freire Pitbull között. A Bellator elnöke, Scott Coker úgy fogalmazott, hogy még soha nem látta Ádámot ilyen éhes és gyilkos üzemmódban.

Freire immár harmadszor lett 145 kilós bajnok. Kétszeres bajnok volt, mielőtt tavaly lemondott a könnyűsúlyú bajnoki címről, hogy helyet adjon idősebb testvére, Patricky bajnoki törekvéseinek, aki most a bajnoki cím tulajdonosa. De Patricio az, aki a legtöbb Bellator-dicsőséget hozta a Freire családnak. Az ő 21 győzelme a ketrecen belül a legtöbb a cég történetében, ahogyan a Bellator címmeccseken aratott 11 győzelme is. "Pitbull" a Bellator királya. És szombaton a 35 éves brazil egy igazi kihívóval nézett szembe. Borics 18-1-re állt, és négymeccses győzelmi szériában volt az egyetlen vereségét követően, amelyet a korábbi kisváltósúlyú bajnok Darrion Caldwell ellen szenvedett el.

A Bellator regnáló háromszoros pehelysúlyú bajnoka, Patricio Pitbull a kaliforniai Long Beach Arénában megrendezett főmérkőzésen Borics Ádám ellen lépett ringbe. Borics arra törekedett, hogy meghosszabbítsa négymeccses győzelmi sorozatát, és a grizzly veterán legyőzésével megszerezze a bajnoki címet.

Borics kezdte jobban a mérkőzést, és próbálta megtalálni a megfelelő ütőtávolságát, míg Pitbull maradt a higgadtabb és kevésbé aktív bunyós a mérkőzés elején. Pitbull Borics repülő térdkísérletét egy balhoroggal hárította, amelyet követően a szőnyegre küldte a magyart. Jól használta a mélyrúgásait, hogy megdolgozta Borics vezető lábát. Borics a harmadik menetben egy repülő térddel próbálkozott, de nem tudta kihasználni, mivel ezután grapplingből kellett védekeznie.

Patricio Pitbull egyhangú pontozással legyőzte Borics Ádámot.

A szurkolók fütyültek, amikor a küzdelem véget ért - ugyanúgy, mint a kezdetekor. Freire számára ez volt a 12. győzelme a Bellator bajnoki küzdelemek során, ami promóciós rekord. Boricsnak eközben megszakadt a négymeccses győzelmi sorozata.

Borítókép: Borics Ádám / Facebook