Címmérkőzést Borics Ádámnak! Megérdemli, ehhez kétség sem fér. Reméljük Patricio Freire és a Bellator is így gondolja.



Pitbull az Instagram oldalára posztolt, ahol feltette a nagy kérdést, ki legyen a következő? Ezt kihasználva Borics ott is termett a kommentszekcióban és jelezte, hogy ő a soros. Ettől függetlenül nem árt, ha már most éreztetjük a brazil bajnokkal, hogy mekkora szurkolótábora is van Ádámnak. Jöhetnek a #adamborics kommentek!



Legutóbb Freire edzője, Mano Santana is megszólalt, aki úgy véli, egy friss arc lehet a következő logikus lépés „Pitbull” számára, aki nem más, mint Borics Ádám.

Ha emlékeztek még, Ádám, mielőtt 2021. áprilisában visszaindult Amerikába, találkoztunk vele a repülőtéren, ahol kapott a Sport365 stábjától egy kis ajándékot, amin az szerepelt: "Irány Amerika! Irány a bajnoki cím felé!" Nos, a magyar ketrecharcossal ez az üzenet mindig ott van az edzőtáskájában, minden nap látja és most is ott volt vele a győzelmekor! Reméljük szerencsét hoz neki a továbbiakban is!

Borítókép: Borics Ádám / Facebook