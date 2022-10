A regnáló pehelysúlyú bajnok nyolcadik sikeres címvédésén is túl van, amikor a Bellator 286 főmérkőzésén, szombaton a kaliforniai Long Beachen egyhangú pontozással legyőzte Borics Ádámot. Mindhárom bíró 48-47, 49-46 és 50-45 arányban ítélte Pitbullnak a győzelmet.

A mérkőzés után Peszlen Ferenc ezt posztolta: „A Harcművészetek az életre tanítanak minket. Van, hogy nem kapjuk meg, amit akarunk bármennyire is gondoljuk úgy hogy megérdemeljük. Nem a mi napunk volt, kikaptam a világ egyik legjobb edzőjétől Én, mint edző a sarokban.

Ez van. Egy edző vagyok, aki a kihívásokat hajszolja ugyanúgy, ahogy a Harcosaim. Ma csak Gratulálni tudok az ellenfelünknek és a csapatának. Igazi kihívás volt Inspiráltak is minket nagyon. Az az Igazság imádom ezt az egészet. Fogalmam sincs, meddig leszek benne aktívan a sportban, de biztos vagyok benne, hogy még néhány Harcossal fellépek a legjobbak között. A Következő Generáció készül otthon. Ádámról meg annyit, hogy a sok szar szöveget, hogy erőssebben jövünk vissza meg a hasonló hülyeségeket mellőzöm. A lényeg: Ennyivel nincs vége!

Köszönöm @kamibarzini -nak, hogy ennyit tanulhattam Tőle, @jaredflashgordon-nak meg az egész hetes munkáját, továbbá: @drethebullmma145-nak, hogy mindig jött segíteni - Congratulation : @patriciopitbull @cptamericas”

Ezt követően nem sokkal Ádám is posztolt a közösségi oldalán: „Először is szeretnék elnézést kérni mindenkitől! Nagyon szerettem volna ezt a címet, megnyerni Magyaroszágnak, bármi áron! Ez volt életem legnehezebb edzőtábora, hisz nagyon sok nehéz dolgon mentem át, majd erről egy kicsit később, nem akarok magyarázkodni. Pitbull jobb volt ma este! Sok dolog miatt…támadás és KO kivitelezés kényszerben voltam. Leginkább amiatt, mert világbajnoktól nem lehet csak védekezéssel elvenni az övet. Általában pontozással se nagyon. Gratulálok Pitbullnak, bemutatta a védekezés magas iskoláját, nem indított semmit első szándékból.

Van, amit lehet túl erőltettem, de a cím, öv mellett a közönséget is meg akartam nyerni és nem gondoltam két sikertelen kísérlet után számít még harmadikra is. Úgy gondolom erőnlétem jobb volt, de ez most nem volt elég a győzelemhez. Pszichésen most nagyon kivagyok, mert úgy érzem meg lehetett volna. Bizonyítani szerettem volna szűkebb környezetem mellett Mindenkinek, aki kedveli a küzdősportot.



Köszönöm a biztatást! A szurkolást! Mindenkinek, aki velem volt! Csalódottságomon ès szerzett sérülésemen szeretnék mielőbb túljutni és szeretnék mielőbb bizonyítani Önmagamnak. Edzőimnek. Partereimnek. Barátaimnak. Szurkolóimnak. Kritikusaimnak. Ellenfeleimenek. Bellatornak. Küzdősportnak. Mindenkinek. Hogy: #AndNew......”

Patricio Freire „Pitbull” edzője, Eric Albarracin pedig ezt kommentelte a társoldalunk Instagram posztja alá: „Megtiszteltetés volt megosztani a ketrecet egy MMA Pioneerrel. Ádám keményen küzdött és jól képviselte Magyarországot. Biztos vagyok benne, hogy Ádám a jövőben bajnok lesz.”

