Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Michael Page a múlt héten meglepte a küzdősportok világát. A Bellator harcosa bejelentette, hogy nem a ketrecbe fog visszatérni, hanem a ringbe, hiszen a BKFC 27 főrmérkőzésén Mike Perry ellen debütál a csupasz öklös bokszban augusztus 20-án Londonban.

„Ismertek engem, szeretek felhajtást csapni. A Bellator áldását adta rá, én pedig elég frissnek érzem magam a Logan Storley elleni meccsem után. Az edzőim jelezték, hogy van egy ilyen lehetőség, de ez nyilvánvalóan a Bellatoron múlt, ők pedig beszéltek a BKFC-vel és megegyeztek, onnantól kezdve gyorsan zajlottak a dolgok. Mindenki izgatott, és ez szerintem előnyös a feleknek is. A Bellator ezzel is bizonyította, hogy támogatja a harcosait, és ez megnyitja egy lehetséges együttműködés lehetőségét is az Eagle FC-vel” - mondta Page az MMA Junkie-nak.

Page legutóbb májusban küzdött a Bellator 281 főmérkőzésén Londonban. Az angol egy szoros és sokak számára vitatott megosztott pontozásos vereséget szenvedett Logan Storley ellen, ahol a tét az ideiglenes bajnoki cím volt. A vereség megszakította Page hat meccses győzelmi sorozatát.

„Amióta legalizálták, határozottan kíváncsi voltam a csupasz öklös bunyóra. Fiatalkoromban voltak olyan emberek, akikre felnéztem, és ők ezt csinálták. Amikor elkezdett népszerűbbé válni, arra gondoltam: „Igen, talán egy nap beugrok erre én is”. Soha nem gondoltam volna, hogy ez ilyen gyorsan le fog zajlani.”

Perry az év elején debütált a BKFC színeiben, és egyhangú pontozással győzött Julian Lane ellen. Page még nem látta Perry debütáló győzelmét, de jól ismeri a harcost.

„Ő egy vadállat. Tudom, hogy kemény fickó, egy igazi harcos. A csupasz öklös bunyó határozottan jól áll neki, de általában nekem is bejön ez a stílus. Már alig várom.”

Borítókép és fotók: Ed Mulholland/Getty Images