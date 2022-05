Michael 'Venom' Page végre megkapja első esélyét a világbajnoki címre, amikor pénteken Londonban, Logan Storley-val mérkőzik meg a Bellator 281-en.

Page, aki mindig szórakoztató kiütéseket mutat a közönségnek bízik benne, hogy megszerezheti az ideiglenes félnehézsúlyú bajnoki címet az SSE Wembley Arénában, mielőtt visszatérne a bokszhoz. „MVP” 2018 óta nem küzdött ringben, miután két profi meccsén egymást kiütéses győzelmet aratott. Úgy gondolja, itt az ideje, hogy visszatérjen az ökölvíváshoz.

„Amint ez a küzdelem véget ér, meg fogjuk nézni a lehetőségeket, hiszen sokkal több van már, mint amikor én bokszoltam. Ez egy olyan dolog, ami mindenképp érdekel” – mondta Page.

Az elmúlt négy év alatt, amióta utoljára bokszolt, a sportág hatalmas átalakuláson ment keresztül, főleg az olyan hírességek beáramlása miatt, mint Logan és Jake Paul, akik kicsit megkeverték azt a bizonyos paklit. Az MMA-harcososok egyre gyakrabban térnek át a bokszra, jelenleg a UFC egyik legnagyobb sztárja, Francis Ngannou is azon dolgozik, hogy megmérkőzzön a WBC nehézsúlyú bajnokával, Tyson Furyval.

„Ez mindaddig fog tartani, amíg a UFC továbbra is alulfizeti a harcosait. Amint változtat ezen a UFC, a harcosoknak nem lesz érdekük váltani. Minden bajnok nyerni akar. Nem fogják magukat olyan helyzetbe hozni, ahol szándékosan alulmaradnak. Ezek a srácok a fizetés miatt teszik mindezt. Fury képes feltámadni a halálból, nem értem hogyan, de láttuk a Wilder ellen is mit művelt. Azt érzem, ha Ngannou le is ütné, Fury abból is felkelne és nyerne.”

Forrás: talksport.com

Borítókép és fotók: Michael „Venom” Page / Facebook