Tyson Fury kész ringbe szállni Mike Tyson ellen, s ha létrejön a mérkőzés, a profi boksz egy jelenlegi nehézsúlyú világbajnoka csapna össze egy korábbi világbajnokkal.

A WBC szervezet övét birtokló brit öklöző hajlandóságáról a BT Sport számolt be.



"Felhívtak és megkérdezték, szeretnék-e bemutató mérkőzést vívni Mike Tysonnal. Pozitív választ adtam: az ördögbe is, miért ne?" - nyilatkozott a 31 éves Fury.



Az 53 éves amerikai Mike Tyson, aki legutóbb 2005-ben bokszolt, április végén jelentette be, hogy visszatér a ringbe. Azóta többen is jelezték, hogy szorítóba lépnének ellene.



Fury ugyanakkor arra is kitért, hogy a jelenlegi koronavírusos világhelyzet nagyon nem kedvez a boksznak, s ő különösképpen ellene van a nézők nélküli sportnak.



"Az igazi nagy küzdelemhez tömeg kell. Ha üres teremben bokszolnék, nem érezném, hogy valódi a harc, az egész olyannak tűnne, mintha edzésen lennék" - mondta.



Borítókép: Steve Marcus/Getty Images