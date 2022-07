Az uncia.info írását változtatások nélkül közöljük.

Brian Ortega nehezen tudja megemészteni a balszerencséjét, miután kiugrott a válla Yair Rodriguez ellen a mérkőzés első menetében. TKO vereség és csalódottság, ez jellemezte Ortegát.

Bár alig több mint négy percet harcoltak, amikor Ortega válla kiugrott, úgy érezte, sokkal jobb volt ellenfelénél. Lehetetlen megmondani, mi történt volna a sérülés nélkül, de Ortega úgy gondolja, hogy győzött volna. A mérkőzés tétje nagy volt, hiszen a nyertes címmérkőzést kapott volna, de egy ilyen siker után Rodriguez sem kapja meg a lehetőséget.

Would you want to see these two run it back? #UFCLongIsland pic.twitter.com/ilklK8QKin