Módos Péter szövetségi kapitány szerint a megfiatalított kötöttfogású válogatott túlteljesítette a kitűzött célokat a budapesti BOK Csarnokban rendezett Európa-bajnokságon.

"Nehezen indult, de a mai nap minden képzeletet felülmúlt" - utalt a szakvezető arra, hogy a szakág első éremosztó napján csak Vitek Dáriusz szerzett bronzérmet, majd vasárnap minden medálból egy-egy jutott a csapatnak.

Módos az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy mentálisan annak ellenére nehezebb volt felkészíteni a versenyzőket, mint fizikálisan, hogy ezúttal a szokottnál is hosszabb alapozó időszakot tartottak. Példaként említette a csapat egyetlen aranyérmesét, a 72 kilós Fritsch Róbertet, akiről úgy vélekedett, hogy már korábban is benne volt ilyen nagy eredmény, de sokszor "saját magát verte meg", azaz most elsősorban saját magát múlta felül.

"Voltak nehéz pillanatok a felkészülés során, de mindig elmondom a fiúknak, hogy mire miért van szükség. Olyan mentalitást sikerült meghonosítani a csapatnál, hogy ciki, ha valaki nincs százszázalékos állapotban. Közben egy nagyszerű csapat formálódott, mindent együtt érünk el" - mondta boldogan és látható felszabadultsággal a versenyzőként olimpiai és vb-bronzérmes Módos, aki szakvezetőként most debütált felnőtt világversenyen.

Fritsch győztes döntőjét követően magyar zászlóba burkolódzva nyilatkozta azt, hogy a közönség segítsége nélkül biztosan nem sikerült volna nyernie.

"Az első menetben azt éreztem, hogy erősebb nálam a georgiai rivális, de ekkor a magyar szurkolók lendítettek át a holtponton, és azt mondtam magamnak: nem lehet, hogy hiába szenvedtem annyit, meg kell nyernem értük!" - fogalmazott a BHSE 28 éves birkózója. - "Az állóképességem mindig is kiváló volt, ezért az edzőim mindig azt mondták, hogy akkor se ijedjek meg, ha 0-3 az ellenfélnek, mert onnan még tudok fordítani, most nem kellett ekkorát fordítani, és azt is megmutattam, hogy nemcsak állóképességem van, hanem ügyes is tudok lenni, ha kell".

Fritsch felfoghatatlannak nevezte, hogy Európa-bajnok lett, de rögtön hozzátette, hogy a 67 kilósok döntőjét elveszítő Váncza Istvánt nem félti, mert "vagány gyerek", ezért biztos benne, hogy hamarosan csúcsra ér, akár már az idei világbajnokságon.

A magyar kötöttfogású csapat négy éremmel zárt azok után, hogy az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás és öccse, a Tokióban ezüstérmes Lőrincz Viktor, illetve a világ- és Európa-bajnok Korpási Bálint is visszavonult. Fritsch aranya és Váncza ezüstje mellett a nehézsúlyú Vitek Dáriusz és a 82 kilogrammos Lévai Tamás harmadik lett, míg Torba Erik az ötödik helyen végzett.

