Charles Oliverira továbbra is a UFC könnyűsúlyú bajnoka, miután lefojtotta Dustin Poiriert. Poirier a harmadik menet 1:02-nél kellett, hogy befejezze a harcot.

Az első két menet mindkét fél számára nagyon harcos, pörgős volt, komoly ütésváltásokkal. De Poirier számára a legrosszabb még váratott magára. Oliveira a harmadik menetben felugrott Dustin hátára és lefojtotta. Ez volt Charles első címvédése, ami igen emlékezetesre sikerült.

On top of the world #AndStill [ @CharlesDoBronxs | #UFC269 ] pic.twitter.com/0xerIRmv3b

Poirier kikapott, de emelt fővel dolgozta ezt fel, és 20 000 dollárt ajánlott fel egy Oliveira által választott jótékonysági szervezetnek szülőhazájában, Brazíliában.

@DustinPoirier just donated $20,000 to a hometown charity of @CharlesDoBronxs choice.



Being a champion doesn't begin and end with twelve pounds of gold. #UFC269 pic.twitter.com/y4AElHBkX4