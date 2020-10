Az amerikai Bellator MMA szervezet szerződött ketrec-harcosa Milánóban az Europe Series 9. zártajtós versenyén ad ismét tanúbizonyságot a kevert-harc tudáséról, mint az est társ fő mérkőzője. 144 ország, több mint 1 millárd nézője láthatja a versenyt, mivel ahol nincs televíziós szerződése a rendezvénynek, ott ingyen nézhető a Youtube videó megosztón. Ez nagyon fontos állomás az ifjabb Növényi életében, mivel eddig 5:0-és veretlenséggel rendelkezik súlycsoportjában. Ellenfele a technikás francia Laid Zerhouni lesz.



Fotó: bellator.hu



Jelenleg veretlenül állsz a mérkőzésed előtt. Hogy érzed magad a Bellatornál?

Kimondottan szeretek a Bellatorral dolgozni. Hatalmas szervezet, de nagyon oda figyelnek ránk. Főleg most, hogy ilyen egészségügyi helyzet van meg azért is, mert az egyik főmérkőzést vívhatom. Nagyon boldog és hálás vagyok is egyben ezért. 20 évesen csak 5 profi mérkőzéssel a hátam mögött egy ekkora shown ez nagyon nagy dolog. Ezért dolgoztam nagyon keményen 10 éves korom óta. Bulikat hagytam ki, ünnepeket a teremben töltöttem, hogy ne szakadjon meg az edzés munkám. Úgy érzem és még ez csak a kezdet a sport karrierem szempontjából.

Milyenek a jelenlegi körülmények Milánóban?

Jelenleg be vagyunk zárva a hotelben kialakított „vírusmentes” biztonsági zónában, sajnos nem sokat láttam a városból. Viszont az ellátás és a szervezés kitűnő, folyamatosan ellenőrzik a testhőmérsékletünket és természetesen Covid teszten is át kellett esnünk

Dublinban találkoztál a szakma egyik leghíresebb sportolójával, Connor McGregorral. Miket mondott Neked?

Azon az estén pont egy nagyon nagy meccset nyertem meg 13 000 ember előtt Nagyon jól esett, hogy gratulált nekem és pár szóval elismerte a küzdelemben nyújtott teljesítményem. Ez nagyok sokat jelent nekem, ő igazán nagy benyomást tett rám, motivált engem is a szakmai sikerei.



Fotó: bellator.hu



Édesapád a jelenlegi körülmények között ott tud lenni a meccseden? Tud valahogy segíteni?

Sajnos már egy éve nem tudtam találkoztam édesapámmal. Szerintem csak tv-ben fogja tudni nézni a meccset. Sok mindenben tudna segíteni, ha velem lenne a felszülések során, de így csak telefonon tudunk a szakmai dolgokról beszélni.

Mennyire sikerült megismerned a francia ellenfeledet, Laid Zerhounit? Van vele szemben egy határozott taktikád?

Laid nagyon erős állóharcos. Olyan igazi algéria-i/maroccó-i kick-box stílusa van. Szerencsére ismerem ezt a küzdőmodort. Úgy érzem, hogy ha majd a saját küzdő stílusomat meg tudom valósítani a meccsen, akkor nem lesz gond. De óvatosnak kell lennem, és mindig tisztelem az ellenfeleimet, erre hamar megtanított a küzdősport, de amikor ketrecbe lépek, csak én számítok és a győzelem.

Forrás: bellator.hu

Borítóképek: bellator.hu