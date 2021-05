Június 5-én a BSK Crossfightban rendezi következő eseményét a New School Promotion. A gála egyik összecsapásán láthatjuk a korábbi WBO ifjúsági bajnok Egedi Renátót. A gála minden mérkőzését élőben lehet majd követni a New School Promotion youtube csatornáján. A magyar harcos most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

A korábbi WBO ifjúsági bajnok Egedi Renátó 2020-ban csak egyszer tudott ringbe lépve harcolni, ezt követően a decemberi céljait a koronavírus megakadályozta. Az „Ewing” becenevű bunyós aggasztó időszakon van túl, de bízik benne, hogy minden újra a régi lesz.

- 2020 szeptembere után húzol ismét kesztyűt gálán. Milyen érzések kavarognak benned?

- Nagyon sok idő telt el azóta megint. Aggasztó kicsit, hogy tavaly szeptember előtt megint csak szeptemberben tudtam harcolni, szóval ott egy év telt el, és most nyolc hónap. Kicsit frusztrál, hogy ilyen ritkán tudok ringbe lépni, de úgy érzem, hogy nincs rajtam ringrozsda. Frissen megyek a szorítóba, egyáltalán nem izgulok.

- Milyen formában érzed magad?

- A felkészülés nagyon jól sikerült, nyilván ezt mindig elmondjuk, de azt gondolom, hogy most tényleg összejöttek a dolgok. Jó idő volt, végre a szabadban tudtam futni, nem kellett a futószalagot használni. Minden adott volt, szerencsére a covid miatt már nem voltak korlátozások, így a teremben is tudtunk szabadon készülni. Összeségében tehát egy jó felkészülést tudhatok magam mögött.

- Az osztrák Philipp Weisenhoffer ellen térsz vissza. Milyen ellenfélnek tartod őt?

- Megnéztünk róla mindent, amit tudtunk, az eredményét és a felvételeket, amiket találtunk. Kilenc győzelméből, mind a kilenc kiütéses, tehát számíthatunk arra, hogy esetleg nagy ütőerővel bír. Persze, ez attól is függ, hogy milyenek voltak az ellenfelei. Ami még mellette szól, hogy a négy vereségéből mindet végig állta, egyszer sem padlóztatták még le. Biztos tehát, hogy egy strapabíró fickó. Meglátjuk, a felvételek alapján az látszik, hogy nagy harcos.

- Mit láthatunk tőled a ringben?

- Mivel nálam egy jó fejjel alacsonyabb az ellenfelem, mindenképpen megpróbálom távolról, messziről irányítani a mérkőzést, és nem belemenni a közelharcba.

- Újra lesznek nézők, igaz, még nem teljes létszámban. Sokat jelent a jelenlétük egy adott mérkőzésen?

- Nagyon sok inspirációt ad, amikor hallod a közönséget és tudod, hogy ott vannak köztük a barátaid, a családod, akik neked szurkolnak. Az valami felemelő érzés és nagy motiváció. Tavaly szeptemberben is korlátozott számban lehettek nézők, azért az is jó volt. Majd a decemberi gála nekem kimaradt, ahol nem is voltak szurkolók, ebből a szempontból nem is bánom, hogy nem bunyóztam, mert nélkülük nem az igazi.

- Mit üzennél a szurkolóidnak?

- Akik miattam jönnek ki, azoknak azt üzenem, hogy a tőlem megszokott stílust és eleganciát várhatják.

- Szeptemberben várhatóan jön a következő gála. Ott is fogsz harcolni?

- Ha minden igaz igen, remélem, hogy nem szól közbe semmi rajtam kívül álló ok.

A Sport 365 stábja élőben jelentkezik a gáláról!





Borítókép/Fotók: EgediRenátó/Facebook