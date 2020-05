Mike Tyson újjáépítette a testét, mióta visszatért az edzésekhez az elmúlt hetekben.

Az ikonikus volt vitathatatlan nehézsúlyú bajnok a múlt hónapban felfedte, hogy ismét edzésekbe kezdett, és egy jótékonysági bokszmérkőzés erejéig visszatérne.

Azóta a visszatéréséről szóló beszélgetések még erősebbé váltak, és már megannyi potenciális ellenfél is bejelentkezett ellene. Tyson folyamatosan videókat posztol az edzéseiről, most pedig két UFC bajnokkal Henry Cejudóval és Vitor Belforttal edzett nemrégiben.

