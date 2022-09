A korábbi UFC könnyűsúlyú és váltósúlyú harcos, Nate Diaz jelenleg nem tárgyalhat a promóciókkal és szervezetekkel a potenciális szerződéseiről, miután nemrégiben lejárt a szerződéses kötelezettsége, amiben van egy olyan kikötés, miszerint a UFC három hónapos időszakot tart fenn, amelyben kizárólag ők dönthetnek arról, hogy ajánlanak-e új szerződést Diaznak vagy sem.

A stocktoni kedvenc a hónap elején a UFC 279 főmérkőzés résztvevője volt, ahol a korábbi ideiglenes könnyűsúlyú bajnok, Tony Ferguson ellen találkozott egy átrendezett kártyán, és végül egy negyedik menetes győzelmet aratott fojtással. Nate Diaz eredetileg a veretlen, Khamzat Chimaevvel harcolt volna, azonban a csecsen harcos nem tudta hozni a súlyát. Diaz végül legyőzte Fergusont és megszakította kétmeccses vereségsorozatát, míg Chimaev a rendezvény társfőmérkőzésén Kevin Holland ellen nyert simán az első menetben.

Nate Diaz iránt természetesen több szervezet is érdeklődik, a Bellator mellett a David Feldman vezette BKFC is célpontjának nevezte a szabadúszó bunyóst. Nemrégiben a Bellator elnöke, Scott Coker úgy fogalmazott, hogy már folynak a beszélgetések közöttük.

A note on any story about a promoter/promotion talking to Nathan Diaz right now: don’t believe it. Not true. It’s actually illegal.



Diaz is in an exclusive three-month negotiation period with the UFC. Meaning he can’t talk to anyone. And he hasn’t talked to anyone.