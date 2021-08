Buchinger Iván karrierje fontos mérkőzésére készül Vojto Barborik ellen, amely történelmi áttörést hozhat. Ha Iván nyerne, ő lenne az első Oktagon bunyós, akinek két címe van a szervezeten belül, hiszen a könnyűsúlyú bajnoki címet már magáénak tudhatja.

Legközelebb szeptember 11-én lép ketrecbe a jelenlegi könnyűsúlyú bajnok, Buchinger Iván, ahol az ellenfele Vojto Barborik lesz, aki eddig csak egy mérkőzést veszített pályafutása során (MMA 13-1-0). Az Oktagon 27 gálán még harcolni fog Boráros Gábor és Kertész Máté is. A cseh-szlovák MMA szervezet hosszú idő után, 2021. szeptember 11-én visszatér Szlovákiába. A párharc más súlycsoportban (pehelysúlyban) lesz, így senki nem nyúlhat Buchinger címéhez. Iván (MMA 38-7-0) a Spartacus Fight Gym klub színeiben fog harcolni a második övééért. Mindketten remek harcosok, kitűnő jiu-jitsu-készségekkel rendelkeznek. A hét évvel fiatalabb Barborik már zsinórban tíz meccse nem talált legyőzőre. Egyetlen veresége 2014-re nyúlik vissza. Nem favorit, de tapasztaltabb ebben a súlykategóriában.

- Hogy vagy bajnok? Milyen formában érzed magad?

- Köszönöm, jól érzem magam. Erős vagyok fizikálisan és pszichésen is rendben vagyok már. Másképp edzettem, mint ahogy szoktam, de igazából a felépítés hasonló, sok sparring és ugyanúgy nagy hangsúlyt fektetek az állóharcra, mint a földharcra. Az ellenfelem jó földharcos szintén, sokan azt mondják, hogy sokkal ügyesebb a földön, mint én, de ez a mérkőzésen majd kiderül. Régen volt már vesztes mérkőzése, de szerintem nem volt hozzám hasonló ellenfele ez idő alatt. Emellett még sosem küzdött 5x5 percet, tehát nagy küzdelemre számítok.

- Mivel teltek a napjaid január óta, mióta megszerezted a könnyűsúlyú bajnoki övet?

- Sajnos megsérültem a mérkőzésen, 75 %-ban elszakadt a térdszalagom, szóval egy hónapig nem nagyon mozoghattam. Közben voltunk nyaralni Dominikán. A sérülésem miatt több súlyzós edzést végeztem, mióta pedig rendbe jött a térdem, ugyanúgy folytatom keményen a munkát.

- Következő ellenfeled Vojto Barborik. Hasonló a stílusotok, mi fog szerinted dönteni?

- A meccsen az fog dönteni, hogy ki bírja tovább. Nem szabad hibázni, hiszen mindketten nagyon jók vagyunk a földön, így bármilyen fogás döntő lehet. Másabb lesz ez a meccs, mint a többi, hiszen a földharcban nagyon sok technika van, és mindketten jók vagyunk ott, így szerintem sokkal látványosabb lesz a harcunk. Főleg, ha ki tudunk szabadulni azokból a fogásokból, amikből más nem tudna. Emellett nagy hangsúly lesz az állóharcon is, hogy ott ki a jobb, mert az akár mindent eldönthet.

- Végig megy szerinted a mérkőzés?

- Azt fog dönteni, hogy ki bírja jobban fizikailag, testileg és pszichésen. Azért 5x5 perc nagyon hosszú tud lenni, és bármilyen kis hiba eldöntheti a meccset. Végig nagyon kell koncentrálni. Nagyobb esélyt látok arra, hogy nem fog végig menni az összecsapásunk.

- Más súlycsoportban lesz a mérkőzés, ha nyersz történelmet írhatsz. Mennyire motiváció és teher ez a tudat?

- Nagyon-nagy motiváció az, hogy egy szervezeten belül két övem lehet. Ez egy régi álmom, már M1-ben is ezt akartam, amikor az oroszoknál voltam és megszereztem 66 kg-ban az övet, kétszer megvédtem, majd sajnos harmadjára kikaptam. De úgy terveztem a menedzseremmel, ha megvédem harmadszor is az övet, akkor mindenképp feljebb lépek 70 kg-ba, hogy ott is megszerezzem az övet. Tehát ez egy régi álmom, ami most megvalósulhat. Mindig nagy a teher, bármilyen mérkőzés van. Akad már jó pár mérkőzés a hátam mögött, de az a kis feszültség, idegesség mindig ott van a meccs előtt.

- Mennyit jelentenek számodra a szurkolók a nézőtéren egy meccsen?

- Otthoni, hazai, baráti közönség előtt léphetek ketrecbe, ez valami csodálatos. Régen volt már ilyen, mostanság mindig másfele jártam (Oroszország, Japán, Lengyelország). Végre szurkolók is lehetnek, nagyon hiányoztak, hiszen nagyon sok erőt adnak a harcosoknak. Kicsit már elszoktam tőlük, de örülök nekik!

Forrás: fightlive.sk és cas.sk

Borítókép/Fotók: Ivan "Buki" Buchinger/Facebook