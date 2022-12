Gervonta Davis a viharos hónapokat követően végleg elváltak útjai a Mayweather promotions-szal. Davis és Mayweather Jr. úgy tűnt, hogy a promóció során a "Tank" legutóbbi, Rolando Romero elleni, május eleji promóciója során nézeteltérésbe kerültek.

Mayweather Jr. nem volt jelen az előkészületek nagy részénél, és még a mérkőzés estéjén sem volt ott, ami Davis rejtélyes tweetjeivel együtt felerősítette a spekulációkat, hogy a mentor kapcsolat a pár között véget érhet.

Mostanra ez be is igazolódott, mivel Davis a január 7-én esedékes Hector Luis Garcia elleni meccsének promóciója közben elárulta a döntését, bár továbbra is együtt dolgozik Al Haymon-nal.

„Köszönöm a Mayweather Promotionsnak - Leonard Ellerbe, Floyd Mayweather, és az összes srácnak. Nagyra érétkelem őket. Most már csak saját magammal foglalkozom. Nem azt mondom, hogy a jövőben nem dolgozhatunk együtt, vagy ilyesmi, de most próbálom a saját utamat járni. Arra kell koncentrálnom, amit tudok. Floyd már megtette, amit meg kellett tennie. Nem fogok hazudni. Ha azt tenném, amit ő tett a sportban, én is ugyanezt tenném. Nem hibáztatom azért, hogy magának való maradt. Sokan azt hiszik, hogy amikor twitterezek, őrült vagyok. De én csak mondom a magamét. Azért tweetelek, mert a táborban vagyok. Dühös vagyok. Ha nem lennék a táborban, nem twittereznék” – mondta Davis.

Borítókép: Katelyn Mulcahy/Getty Images