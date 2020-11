Mike Tyson nyitottságát fejezte ki arra, hogy jótékonysági célból kesztyűt húzzon Anthony Joshuával, Tyson Fury-val és Deontay Wilderrel szemben.

Az 54 éves Tyson, minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bajnoka jövő szombaton tér vissza a ringbe Roy Jones Jr. ellen.

Mike Tyson says he would be open to fighting Fury, Joshua and Wilder in charity exhibitions #TysonJones pic.twitter.com/s0AsTAwdx7