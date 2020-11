Frank Warren elmondta a talkSPORT.com-nak, hogy amikor minden idők tíz legnagyobb nehézsúlyú bokszolóiról kell beszélnie, akkor Mike Tyson neve nem jut eszébe.



Az egykori vitathatatlan bajnok visszatér a ringbe egy jótékonysági mérkőzés keretein belül november 28-án Roy Jones Jr ellen. Most 54 éves, és senki sem tudja egészen biztosan, hogy mit is várhat el Iron Mike-tól ebben a viadalban. Legjobb korában azonban nem vitás, hogy ő volt az egyik legvadabb harcos, akit valaha is láttunk. Amikor azonban felmerül a kérdés a nagyságával kapcsolatban, rengeteg vita folyik.

"Amikor fiatal volt Mike Tyson és először bokszolt, izgalmas volt. Kicsit olyan, mint Daniel Dubois bizonyos szempontból, pusztító stílusban ragadta meg a közönség fantáziáját.Világbajnoki címet nyert, és mindenki róla beszélt. Számomra ő volt az egyik legizgalmasabb fiatal nehézsúlyú. Azonban számomra nincs a tíz legjobb nehézsúlyú ökölvívó között. Drog, pityergés, börtön, tönkre tette magát."



Tyson 20 évesen a legfiatalabb nehézsúlyú, és két évvel később vitathatatlan bajnok lett. Az egész karreire összeomlott, amikor 1990-ben veszített Buster Douglas ellen, ettől kezdve soha nem volt már ugyanaz a bunyós.

"Sokszor már azelőtt győztes volt, hogy ringbe léptek volna. Megfélemlítette őket. Utcai srác volt, a legtöbb bokszoló srác onnan jött, és megverte őket. De soha nem tudta megfélemlíteni Evander Holyfieldet, és nem ijesztette meg Buster Douglast sem. Fiatal korában nagyon izgalmas bunyós volt. A legjobb formájában megverte-e volna Muhammad Alit? Az biztos, hogy nagy harc lett volna, de nem hiszem, hogy nyert volna egy Sonny Liston, Larry Holmes, Ali, Joe Frazier vagy George Foreman ellen."



